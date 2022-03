Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth partage une séquence très musclée du tournage

Après le succès de "Tyler Rake" sorti sur Netflix en avril 2020, thriller d'action intense produit par les frères Russo et porté par la star Chris Hemsworth, le lancement d'une suite était une évidence. Toujours réalisée par Sam Hargrave, celle-ci est actuellement en production et Chris Hemsworth a dévoilé une séquence du tournage qui met l'eau à la bouche. Un moment drôle, et qui donne peut-être quelques éléments sur l'intrigue.

La suite de Tyler Rake s'annonce teigneuse

Le mercenaire Tyler Rake incarné par Chris Hemsworth est en train de se faire un nom, et Netflix dans sa quête de franchises originales et rentables peut déjà s'enorgueillir d'avoir au moins celle-ci.

Avec les frères Russo à la production, qui s'éclatent hors du MCU et chapeautent des productions réalistes et musclées - on pense aussi au très bon Mosul -, et l'ancien coordinateur de cascades Sam Hargrave à la réalisation, Tyler Rake a créé la surprise en 2020 avec son intensité, ses combats et ses poursuites de très haute qualité.

Tyler Rake ©Netflix

Sa suite, Tyler Rake 2, s'annonce du même calibre avec la promesse d'en faire encore plus. Chris Hemsworth a trouvé là un rôle et un treillis à sa mesure, et dans un futur proche son Tyler Rake sera peut-être comparé à John Wick ou Jason Bourne pour ses qualités d'action hero.

On n'y est pas encore, puisque Tyler Rake 2 est encore en tournage, et on en sait encore peu de choses. Pour faire patienter son public comme pour teaser le spectacle que l'équipe prépare, l'acteur australien a dévoilé une courte séquence, où il commente hors champ une scène d'émeute. C'est drôle, c'est bordélique, et ça donne envie.

Chris Hemsworth : "sont-ils sensés être en feu ?"

Dans une grosse quinzaine de secondes diffusées sur Instagram, on voit ainsi Chris Hemsworth assister au tournage d'une séquence et la commenter avec humour.

On l'entend ainsi dire :

Juste un nouveau jour tranquille sur le tournage d'Extraction 2 (le titre en VO, ndlr). Calme, serein. Relaxant. Euh sont-ils sensés être en feu ?"

Alors que la scène en question a tout l'air d'être une émeute dans la cour d'une prison - on distingue des grillages et des projecteurs typiques de ce genre d'endroits -, Chris Hemsworth ironise en commentant tout à l'inverse de la tension sous ses yeux, déclarant que tout est calme et relaxant, avant de s'inquiéter pour la blague de figurants qui sont en feu.

Une piste pour le scénario de Tyler Rake 2 ?

On ne sait pas encore quelle sera l'intrigue de Tyler Rake 2, mais certains éléments permettent de confirmer quand elle se déroulera et d'émettre au moins une hypothèse. Dans une interview que nous avait accordée en avril 2020 les frères Russo, on apprenait ainsi qu'un autre film était bien dans les plans. Sans savoir s'il prendrait place avant ou après l'action du premier, comme le déclaraient les frères Russo en mai 2020 à Deadline :

Nous ne sommes pas encore décidés si l'histoire se déroulera à la suite du premier film, ou se situera dans le passé.

Deux options qui à l'époque se valaient, puisque la fin de Tyler Rake pouvait laisser tout imaginer. Mais si l'on parcourt aujourd'hui le casting, déjà en partie connu, de ce second opus, on note que David Harbour n'y apparaît pas. Puisque son personnage décède dans le film de 2020, il aurait été bien dommage de faire un préquel sans lui, ce qui confirme encore l'idée d'une suite classique, qui prendrait la continuité de la conclusion de Tyler Rake, comme le teaser déjà dévoilé le signifiait.

Et puisqu'on sait qu'il y aura au moins une scène dans une prison, on peut peut-être faire l'hypothèse que Tyler Rake s'est donc sorti vivant du fleuve où il est tombé inconscient, a été arrêté puis peut-être détenu dans une prison situé dans un endroit reculé, dont il va s'échapper. Mais ce n'est là que pure hypothèse...