Tyler Rake 2 : Idris Elba fait une apparition surprise dans un nouveau teaser explosif

À quelques jours de l'arrivée du blockbuster sur Netflix, Chris Hemsworth a publié un teaser spectaculaire de "Tyler Rake 2" sur les réseaux sociaux. De nouvelles images sur lesquelles il retrouve Idris Elba après "Thor" et plusieurs opus du MCU.

Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth reprend les armes

À l'article de la mort à la fin du premier volet, le mercenaire australien incarné par Chris Hemsworth a miraculeusement survécu. Le héros a visiblement pris le temps de se remettre de ses blessures au vu des premières images musclées de Tyler Rake 2, dans lesquelles il se donne à fond, que ce soit dans une prison en feu, sur un train ou sur des toits.

Après une bande-annonce spectaculaire, Chris Hemsworth vient de dévoiler un nouvel aperçu de ce deuxième opus, toujours réalisé par Sam Hargrave. Un teaser révélant une course-poursuite durant laquelle Tyler peut compter sur l'aide de Nik (Golshifteh Farahani) et Yaz (Adam Bessa) pour se débarrasser de ses ennemis.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) - Tyler Rake 2 ©Netflix

Idris Elba débarque dans le nouveau teaser

Néanmoins, la principale attraction de ce teaser reste l'apparition d'un personnage énigmatique incarné par Idris Elba. Ce dernier, qui collabore à nouveau avec Netflix après Concrete Cowboy, The Harder They Fall ou encore Luther : Soleil déchu, lance au héros qu'il est une légende vivante. Pour le moment, aucune information n'a été donnée sur l'importance de son rôle dans Tyler Rake 2.

Le blockbuster marque en tout cas les retrouvailles entre l'acteur et Chris Hemsworth après Thor et de nombreux opus du MCU, dans lesquels Idris Elba prête ses traits à Heimdall. Pour en savoir plus sur son personnage, rendez-vous dès le 16 juin prochain sur Netflix. En attendant, découvrez le nouveau teaser ci-dessous :