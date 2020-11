Tyler Rake 2 : le tournage annoncé en 2021

Après le succès de "Tyler Rake" à sa sortie sur Netflix en avril dernier, une suite a été annoncée peu après. Et le scénariste Joe Russo s’est exprimé sur l’avancée du projet, évoquant notamment le scénario et la date de tournage.

Chris Hemsworth à la rescousse d’un enfant dans Tyler Rake

Sorti en avril dernier sur Netflix, Tyle Rake avait réalisé un gros score d’audience sur la plateforme de streaming. L’intrigue du film est adaptée du comic book Ciudad, d’Ande Parks, Fernando Leon Gonzalez, Eric Skillman et les frères Joe et Anthony Russo. Elle nous plonge dans l’impitoyable monde des trafiquants et marchants d’armes, dans lequel un enfant devient un pion dans la guerre entre de majeurs barons de la drogue à Dacca, la capitale du Bangladesh. Pour sauver son fils kidnappé par un rival, l’un d’eux fait appel au mercenaire Tyler Rake, un homme brisé qui n’a plus rien à perdre. Rake se rend alors sur place pour entreprendre une mission sauvetage qui n’a que très peu de chances de réussir…

Sur un scénario des frères Russo, connus pour avoir réalisé les deux derniers Captain America et les deux derniers Avengers, Tyler Rake a été réalisé par Sam Hargrave, lui aussi connu pour son travail dans le MCU. Habituel cascadeur de nombreux films Marvel, Hargrave est aussi apparu brièvement dans plusieurs long-métrages, dont Atomic Blonde, lui aussi mis en boîte par un ancien cascadeur, et il signe là son premier film derrière la caméra. C’est Chris Hemsworth qui y incarne Tyler Rake, tandis que le petit garçon qu’il est chargé de délivrer est campé par Rudhraksh Jaiswal. La distribution du film compte aussi David Harbour, alias Jim Hopper dans Stranger Things ou encore Golshifteh Farahani, qui jouait entre Shansa autres dans Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar.

Tyler Rake © Netflix

Joe Russo donne quelques infos sur l’avancée de Tyler Rake 2

Après le succès de Tyler Rake, l’annonce du lancement d’une suite en mai dernier n’était donc pas une surprise. Alors qu’on ne sait pas encore s’il s’agira d’une véritable suite ou d’un préquel (les deux scénaristes avaient laissé la porte ouverte aux deux options en mai), les frères Russo se sont exprimés sur le projet. Dans une interview pour Comic Book, ils ont confirmé être actuellement en train d’écrire le deuxième film. Et Joe Russo en a profité pour préciser qu’ils comptent commencer le tournage l’année prochaine :

Oui, on travaille toujours sur le deux actuellement. On est dans la phase du scénario en ce moment, mais on espère pouvoir le tourner l’année prochaine. Et puis vous savez, je suis vraiment impatient, Hemsworth est vraiment impatient, Netflix est vraiment impatient donc c’est juste une question de finir le scénario.

Tyler Rake © Netflix

Quand peut-on espérer voir la suite de Tyler Rake ?

On comprend donc qu’une fois que le scénario sera bouclé, tous les feux seront au vert pour débuter la production de la suite de Tyler Rake, dont le titre n’est pas encore connu. À condition que Chris Hemsworth ait d’abord terminé le tournage de Thor : Love and Thunder, qui a débuté il y a peu, et n’ait pas d’autres projets à finir avant (on pense notamment à son film sur Hulk Hogan). Mais le tournage de Tyler Rake 2 ne devrait pas prendre trop de temps, et on peut penser qu’il sera terminé avant la fin de l’année prochaine. Aucune date n’a pour le moment été fixée pour la sortie du film, mais on peut donc espérer pouvoir le découvrir en première partie d’année 2022.