Tyler Rake : un nouveau film est officiellement en préparation

Sorti il y a très peu de temps sur Netflix, "Tyler Rake" a beaucoup fait parler de lui, devenant carrément le plus gros succès de la plateforme. Sans la moindre once de surprise, un second film est officiellement en préparation, toujours avec les frères Russo à la production.

Le cinéma d'action va-t-il devenir la nouvelle obsession de Netflix ? On pourrait le penser avec les succès consécutifs de 6 Underground et Tyler Rake. Alors que la firme américaine s'évertue à essayer d'attirer des auteurs réputés pour essayer de s'incruster dans les festivals ou les cérémonies prestigieuses, c'est pourtant un genre moins apte à le faire qui décroche des audiences folles. Peu de temps après sa sortie, on apprenait ainsi que Tyler Rake avait été visionné dans 90 millions de foyers dans le monde. Un résultat impressionnant mais qui reste néanmoins à tempérer comme souvent avec Netflix, car on sait qu'il suffit que quelques minutes soient visionnées pour qu'une vue soit prise en compte. Il n'en reste pas moins que cet actioner signé Sam Hargrave est une réussite commerciale.

Lors de différentes interviews (dont une chez nous), l'idée d'un autre film a souvent été évoquée. Il y était question d'un possible préquel qui pourrait en dire plus sur le passé du héros et sur sa relation avec David Harbour. Quelque chose est effectivement en préparation. Selon les infos de Deadline, la plateforme a donné le feu vert pour lancer le projet sans qu'on ne sache encore ce que le scénario va raconter. Ce sera notamment à Joe Russo d'en décider, car il revient à l'écriture. Son frangin, Anthony, va continuer de l'accompagner à la production. Rien n'est encore confirmé pour un retour de Sam Hargrave à la réalisation ni pour la présence de Chris Hemsworth au casting.

Tyler Rake aura une suite... ou un préquel

Il serait quand même très étonnant de se passer de la tête d'affiche. Tyler Rake a quasiment confirmé lors de son plan final que le héros éponyme était sur le retour et sortir un second film qui porte son nom sans qu'il ne soit là aurait quelque chose d'étrange. Joe Russo a laissé planer le doute sur la temporalité du film :

Nous n'avons pas encore décide si l'histoire permettra de continuer, ou de revenir dans le temps.

Au lieu de choisir, nous pourrions avoir une suite qui prendrait le temps d'explorer le passé du héros, ce qui ferait du 2 en 1. Tout cela reste donc à définir mais on espère cette fois qu'il y aura des éléments plus intéressants à se mettre sous la dent au niveau du scénario. Le premier Tyler Rake réussissait à quasiment nous convaincre grâce uniquement aux scènes d'action, sauf que tout ce qu'il y avait autour était guère notable. Il faudra aussi assumer de monter d'un cran dans le spectaculaire, à la manière de la saga John Wick.

Aucune date de sortie n'est encore donnée.