Tyler Rake 2 : Netflix dévoile un tout premier teaser

Compte tenu du succès de "Tyler Rake", la mise au monde d'une suite était quasiment inévitable. Ce second volet est effectivement en préparation et Netflix vient de dévoiler un premier teaser avec une information capitale lors de l'événement Tudum.

Tyler Rake, le film original Netflix le plus populaire

Ce n'est plus un secret pour personne que Netflix travaille sur Tyler Rake 2. Le contraire aurait surpris tout le monde, puisqu'on rappelle que le premier volet est le film original le plus vu de la plateforme, avec plus de 99 millions de visionnages. Le long-métrage dirigé par Sam Hargrave mettait en scène Chris Hemsworth dans la peau de Tyler Rake, un mercenaire engagé pour retrouver et sauver le fils d'un mafieux local, au Bangladesh. Sa mission n'aura pas été de tout repos et le film s'est davantage distingué pour ses scènes d'action énervées que pour son scénario. Quant à la fin, elle laissait malicieusement la porte ouverte à une suite. Pour rappel, nous pensions que Tyler était mort après un ultime combat qui l'a grièvement blessé. Mais dans le plan final, le héros semblait toujours vivant et venait à la rencontre d'Ovi.

Tyler Rake ©Netflix

Un héros mort ou vivant ?

Faire un Tyler Rake 2 sans Chris Hemsworth était un cas de figure que l'on avait du mal imaginer. L'acteur a confirmé son retour récemment dans une vidéo de son entraînement et il n'y a désormais plus aucune place pour le doute avec le premier teaser dévoilé par Netflix. Certes, le tournage de la suite n'a pas commencé mais ça n'empêche pas la plateforme d'évoquer ce second opus. La vidéo reprend la fin de Tyler Rake, avec le héros éponyme qui chute dans l'eau. La scène dure plus longtemps que dans le film et on le voit reprendre ses esprits puis remonter à la surface.

Le scénario de Tyler Rake 2 pourra donc se situer dans la continuité, même si on ne sait pas encore de quoi il va être question. Il est également tout à fait possible que le passé du personnage soit exploré davantage. Netflix ne s'avance pas encore sur la moindre date de sortie. Le tournage va se dérouler dans les prochaines semaines et la mise en ligne pourrait vraisemblablement intervenir en 2022.