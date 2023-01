Tyler Rake 2, The Killer : Netflix dévoile ses films les plus attendus de 2023

De l'action, de l'humour, de la romance et du drame... Netflix a dévoilé dans un trailer certains de ses films les plus attendus pour 2023. L'occasion de découvrir en quelques images "The Killer" de David Fincher, "Tyler Rake 2" avec Chris Hemsworth, ou encore "Rebel Moon" de Zack Snyder, parmi d'autres.

Les films 2023 de Netflix se dévoilent

Le géant du streaming Netflix a dévoilé dans un trailer intitulé "Save the dates" une partie des films qui doivent sortir sur la plateforme en 2023. Des dates de sortie et des premières images donc, pour plusieurs productions d'envergure dont certaines retiennent toute notre attention. Il y en a pour tous les goûts, dans presque tous les genres, et une belle brochette de stars.

Murder Mystery 2 ©Netflix

Côté comédie, et c'est le premier film qui sera disponible dans ce genre, You People avec Jonah Hill et Eddie Murphy. Cette comédie arrive le 27 janvier. Elle sera suivie de près par Your Place or Mine, comédie romantique avec Ashton Kutcher et Reese Witherspoon, le 10 février. Une comédie familiale enfin, A Family Affair, avec Zac Efron, Nicole Kidman et Joey King, à découvrir le 17 novembre. Sans oublier Murder Mystery 2, qui reforme le tandem Adam Sandler - Jennifer Aniston, le 31 mars.

Toujours avec des noms prestigieux et une tendance humoristique, on pourra aussi découvrir le 21 juillet 2023 They Cloned Tyrone avec Jamie Foxx, John Boyega et Teyonah Parris. Son synopsis est séduisant, tout comme sa bande-annonce dévoilée en septembre 2022.

Thriller et action à l'honneur sur Netflix

Très attendu depuis le succès du premier Tyler Rake, Tyler Rake 2 arrivera le 16 juin. Dans son rôle de mercenaire au grand coeur, Chris Hemsworth s'annonce plus brutal que jamais. Il y aura aussi des enquêtes et des tueurs, comme le montrent les images de Luther avec Idris Elba, sur Netflix le 10 mars, et celles du nouveau film de David Fincher The Killer. Celui-ci est porté par Michael Fassbender dans le rôle d'un tueur à gages en pleine remise en question, et sera à découvrir le 10 novembre 2023.

The Killer ©Netflix

Gal Gadot, qui était une des stars de Red Notice, est elle de retour dans le thriller d'action-espionnage Heart of Stone de Tom Harper, attendu le 11 août. Autre star "maison" de Netflix, Kevin Hart sera lui embarqué dans une affaire de braquage d'élite dans Lift de F. Gary Gray, qui sera disponible le 25 août. Avant ça, Jennifer Lopez incarnera le rôle principal de The Mother, dès le 12 mai 2023.

Dans les autres titres très attendus, on retient aussi le thriller psychologique Leave the World Behind avec Mahershala Ali et Julia Roberts, ainsi que le film de science-fiction Rebel Moon de Zack Snyder, disponibles respectivement le 8 et 22 décembre 2023. À noter aussi, Damsel avec Millie Bobby Brown le 13 octobre 2023 et Pain Hustlers, le 27 octobre, qui rassemble Chris Evans et Emily Blunt. Un seul film d'animation se montre dans ce trailer : Leo, le 22 novembre.