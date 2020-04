Tyler Rake : la vidéo making-of montre les secrets de tournage

Netflix a mis en ligne vendredi dernier "Tyler Rake", son nouveau gros film d'action. Chris Hemsworth joue un mercenaire aguerri qui doit user de sa force et de son intelligence. Découvrez les coulisses du tournage et notamment de cette incroyable poursuite en voitures.

En habitué du domaine des cascades, Sam Hargrave devait convaincre sur ce point avec son premier essai, Tyler Rake. Le film porté par Chris Hemsworth suit un mercenaire lors d'une mission lui demandant de retrouver l'enfant kidnappé d'un mafieux emprisonné et de le ramener. En cours, son objectif va se modifier et il devra continuer de se défendre pour survivre en cette inhabituelle compagnie. Tyler Rake n'en fait pas des tonnes dans la narration pour vraiment se concentrer sur son cœur, les scènes d'action. Entre des combats en combat rapproché, des poursuites et des explosions, les amateurs du genre devrait trouver quelques petites choses à se mettre sous la dent. Le film cherche à impressionner et passe la plupart du temps par de la captation live, même dans les situations les plus compliquées.

Ce qui donne lieu à une folle scène de poursuites au milieu du film, où Tyler et le gamin filent à toute allure à bord d'un véhicule. Si ces minutes impressionnent, c'est parce qu'on sent la présence de la caméra qui a suivi tout ça sur le plateau. Pas (ou peu ?) de trucages afin de laisser vivre une chorégraphie magnifiquement huilée. Si Tyler Rake ne vaut pas forcément le coup dans son ensemble, ce morceau de bravoure mérite d'être vu.

Un tournage presque plus impressionnant que le film

Pour nous permettre de comprendre comment cette poursuite a été tournée, Netflix a dévoilé une vidéo saisissante des coulisses. On y voit Sam Hargrave en personne, accroché à un véhicule, en train de filmer la voiture dans laquelle se trouve le héros.

Lors de notre interview de Sam Hargreave au sujet de Tyler Rake, nous l'avions justement questionné sur cette scène folle et ses coulisses. Il nous avait raconté exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. De plus, si on ne nous le montre pas ici, il disait notamment qu'il avait réalisé la fameuse transition extérieur/intérieur du véhicule lui-même en se glissant par la vitre arrière. On voit que celui qui est habitué des cascades n'a pas peur de se mouiller et on se doute qu'il a dû prendre sa dose d'adrénaline avec sa première réalisation.