Tyler Rake : le réalisateur évoque aussi d'autres aventures pour le héros

Chris Hemsworth a posé son costume de Thor le temps de participer à "Tyler Rake", un film d'action très musclé qui a débarqué ces derniers jours sur Netflix. Selon son réalisateur, il se pourrait qu'une suite ou un préquel voit le jour pour approfondir l'univers.

Connu dans le monde des cascades, Sam Hargrave a eu une opportunité en or de passer derrière la caméra avec sa première réalisation Tyler Rake, sur Netflix. Compte tenu de son expérience, n'imaginez pas qu'il a cherché les complications en se tournant vers un drame intime. Non, on est bien dans de l'action très explicite, avec une intrigue qui se résume en deux lignes et une envie de tout faire sauter. Malgré quelques combats pas déplaisants, Tyler Rake ne marquera pas le genre. Le film a le chance de pouvoir compter sur Chris Hemsworth, très bon quand il s'agit de défoncer ceux qui sont en travers de sa route et assez charismatique pour porter le personnage, même si l'écriture ne lui fait pas de gros cadeaux. Ceci étant dit, Tyler Rake pourrait connaître un destin similaire à celui d'autres références en la matière, c'est-à-dire une extension de l'univers dans un ou des films supplémentaires.

Un préquel pour découvrir le passé de Tyler Rake

Comme les frères Russo nous l'indiquaient, c'est en interview chez Collider pour la sortie de Tyler Rake que Sam Hargrave a lui aussi teasé la possibilité qu'il puisse y avoir une suite ou un préquel, qui permettrait au personnage qui donne son nom au film de revenir. Il existe d'ailleurs déjà une grosse piste de réflexion : la relation entre Tyler et Gaspar.

Nous avons discuté de ça et de leur passé en commun - et spoiler alert, qui sait s'il pourrait y avoir un préquel ou une suite si Netflix aime le film.

C'est en effet la solution la plus crédible à l'heure actuelle, bien que la fin soit volontairement ouverte pour laisser entendre que Tyler pourrait revenir. Mais son passé est trop peu exploré dans le film. Hormis son trauma peu utile, on comprend qu'il a une relation spéciale avec Gaspar, sans totalement qu'on ne comprenne pourquoi. D'après lui, il lui doit la vie. Mais cette nouvelle rencontre ne tourne pas bien... Un préquel serait judicieux car il permettrait de ramener Chris Hemsworth et aussi de s'appuyer davantage sur David Harbour, star de la série Stranger Things. Ça ferait ainsi deux beaux noms à mettre sur l'affiche.

Cependant, si Sam Hargrave semble chaud pour reprendre du service, on ne sait pas ce qu'il en est de Netflix. Puisqu'on en parle, le scénariste/producteur du film, Joe Russo, explique toujours chez Collider que la plateforme a adoré le film et l'a soutenu avec beaucoup d'investissement. Pour lui aussi, ce serait une très bonne idée de dériver vers une franchise. Autant de signaux qui peuvent faire espérer qu'on n'en a pas fini avec Tyler Rake.