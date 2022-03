Ukraine : une petite fille reprend "Libérée, délivrée" depuis un abri et émeut le monde entier

Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, une vidéo touchante d'une jeune fille chantant dans un abri de Kiev le morceau "Libérée, délivrée" issu de "La Reine des neiges" a grandement ému.

Les yeux rivés sur l'Ukraine

La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie depuis le 24 février est au cœur de l'actualité. Depuis maintenant deux semaines Vladimir Poutine tente de renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Le monde entier est actuellement attentif à l'évolution de la situation tandis que l'Europe et les Etats-Unis ont clairement affiché leur soutien au président ukrainien. Le conflit se poursuit malgré tout et les images qui passent en boucle dans les médias montrent principalement des villes en ruines et des habitants obligés de fuir leur pays.

Un moment émouvant dans un abri

Au milieu de tout cela, une vidéo a amené un peu de douceur en ces temps pour le moins inquiétants. Celle d'Amelia, une jeune fille filmée dans un abri anti-bombes de Kiev en train de chanter la version ukrainienne de Libérée, délivrée issue du film de Disney La Reine des neiges. Un morceau rapidement entonné par les enfants après la sortie du film en 2013, et que reprend la petite fille avec un large sourire.

Comme l'explique le Daily Mail, la vidéo a été publiée sur Facebook le 3 mars par Marta Smekhova. Cette dernière était présente dans le refuge et a filmé Amelia avec l'autorisation de sa mère. Elle explique avec son post que "tout le monde a mis ses affaires de côté et a écouté la chanson de cette fille rayonnante". Et que "même les hommes n'ont pu retenir leurs larmes". Une petite parenthèse touchante et symbolique au milieu du conflit.

La Reine des neiges ©Disney

Suite à cette publication, la vidéo est devenue virale. Toujours d'après le Daily Mail, elle aurait été partagée presque 100 000 fois sur Facebook. Elle a également été reprise par Idina Menzel, qui double Elsa dans la version originale de La Reine des neiges, et interprète la chanson Let It Go.