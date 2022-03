Umma : un trailer terrifiant pour le film d'horreur avec Sandra Oh

Dans "Umma", les esprits frappeurs perturbent le quotidien de la famille d'Amanda. Sony Pictures dévoile la bande-annonce du film d'horreur mettant en vedette Sandra Oh.

Umma : horreur à la maison

Il est bien loin le temps où le grand public connaissait Sandra Oh uniquement pour son rôle dans Grey's Anatomy. L'actrice canadienne n'en finit plus de décrocher les places en haut de l'affiche. Après le petit écran avec Killing Eve qui en est déjà à sa quatrième saison - et pour laquelle elle remporte en 2019 le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique - la voilà désormais à la tête d'un film d'horreur.

Pour Umma, Sandra Oh prend la première place d'un casting féminin prometteur. À ses côtés, on retrouve Fivel Stewart, connue pour son rôle dans Atypical, ainsi que la pétillante Odeya Rush aperçue dans le Lady Bird de Greta Gerwig et la comédie dramatique Dumplin'.

En plein cœur d'une ferme américaine, Amanda (Sandra Oh) surprotège sa fille. Reclues au fin fond de la campagne, les deux femmes se déchirent. L'arrivée des cendres de la mère d'Amanda n'arrange rien. L'esprit de celle-ci chamboule le cocon familial, et transforme petit à petit la petite ferme en un lieu froid et maudit.

Les ancêtres hantent les lieux

Les vieux ancêtres se réveillent dans cette bande-annonce délivrée par Sony Pictures. Les quelques minutes s'avèrent glaciales et frissonnantes. Les fantômes du passé ne se contenteront pas de terrifier le casting principal, mais bien entendu le public. Un trailer qui fait penser à La Nuée pour ses colonies d'insectes remuants "élevés" en plein air ainsi que par sa relation mère-fille, mais qui se rapproche davantage des films américains actuels du genre.

Umma © Sony Pictures

À la production, Sam Raimi tient les rênes du projet réalisé par Iris Shim. Pour rappel, Sam Raini, réalisateur de l'attendu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, possède un lien direct avec les films d'horreur. Il est le réalisateur et scénariste de la trilogie Evil Dead dans les années 80, entre autres.

En attendant une sortie française en salles, on connaît sa date de sortie américaine. Ce sera pour le 18 mars 2022.