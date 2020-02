Un film sur l’Abbé Pierre est en préparation

Vous avez aimé ? Partagez :

Frédéric Tellier (L’Affaire SK1, Sauver ou Périr) prépare un film sur l’Abbé Pierre, le fondateur d’Emmaüs, et figure majeure du 20e siècle. Le film produit par SND ne possède pas encore de date de sortie.

À la tête de plusieurs fondations pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion, dont la plus connue reste Emmaüs, Henri Grouès, plus connu sous le nom de l’Abbé Pierre, est une des personnalités les plus appréciées de France. Décédé en 2007 à l’âge de 94 ans, il occupe toujours une place à part dans les mémoires. Treize ans après sa disparition, nous apprenons, via Le Film Français, qu’un biopic mis en scène par Frédéric Tellier (L’Affaire SK1, Sauver ou Périr) est en préparation.

À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le titre du film, ni le nom de l’acteur qui aura la lourde tâche d’incarner cette figure majeure du 20e siècle. Nous savons en revanche que le scénario co-écrit par Frédéric Tellier et Olivier Gorce (Omar m’a tuer, La Loi du marché) est terminé, et que SND produira et distribuera le film soutenu par la Fondation Abbé Pierre.

À l’instar d’Yves Saint Laurent ou de L’Odyssée, il est fortement probable que le film couvre une vaste période de la vie de l’Abbé Pierre, de son enfance pieuse passée dans la banlieue lyonnaise et son « coup de foudre avec Dieu » durant son adolescence, à ses actes de résistance durant la Seconde Guerre Mondiale en passant bien évidemment par ses engagements solidaires en faveur des plus démunis qui l’ont guidé jusqu’à la fin de sa vie.

Si tel est le cas, la production choisira un ou plusieurs jeunes acteurs pour le camper dans ses premières années, et un acteur adulte qui pourra ensuite se grimer pour vieillir devant la caméra, comme Pierre Niney avait pu le faire pour La Promesse de l’Aube. D’ailleurs, ce dernier tenait le premier rôle de Sauver ou Périr, de Frédéric Tellier. Pourrait-il de nouveau retrouver le réalisateur et se glisser dans la peau de L’Abbé Pierre ? C’est une hypothèse.