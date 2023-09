Un flic à la maternelle : pourquoi ce film est le préféré d'Arnold Schwarzenegger

Classique de la comédie des années 90, "Un flic à la maternelle" d'Ivan Reitman "infiltre" Arnold Schwarzenegger, vrai flic - faux prof, dans une classe de maternelle. Un film à succès, et selon l'acteur lui-même le favori de sa filmographie....

Terminator, mais pas que...

Ils ne sont pas légion à pouvoir revendiquer une filmographie comme celle d'Arnold Schwarzenegger. En effet, les films emblématiques de la culture populaire dans lesquels il a incarné des personnages devenus iconiques ont fait de lui une légende d'Hollywood et un des acteurs les plus connus au monde dans les années 80 et 90. Présent sur le plateau du Late Late Show en mai 2015, "le Chêne autrichien" avait ainsi été invité par James Corden à revenir sur sa filmographie. Une discussion au terme de laquelle le célèbre host avait demandé à l'acteur quel était, de ses films, son préféré ?

Un flic à la maternelle ©Universal Pictures

"Jumeaux puis Un flic à la maternelle, j'étais au paradis"

Alors, Arnold Schwarzenegger a-t-il salué James Cameron en citant Terminator 2, qui l'a définitivement consacré ? Ou peut-être s'est-il incliné vers le formidable thriller SF de Paul Verhoeven, Total Recall ? Pas du tout. Sans aucune hésitation, l'acteur a répondu : Un flic à la maternelle. Plein d'enthousiasme, il a alors expliqué son choix (à partir de 1'05 dans la vidéo ci-dessous).

Je pense que c'est "Un flic à la maternelle". Mon film favori est une comédie, parce que j'ai essayé pendant tant d'années de jouer dans ce genre, sans y parvenir. Parce que les studios faisaient de l'argent avec les films d'action, ils disaient : "pourquoi on changerait quoi que ce soit ? C'est parfait, on gagne plein d'argent, on va te donner d'autres scénarios de films d'action". Alors, quand j'ai finalement rencontré Ivan Reitman, quand on a fait "Jumeaux" puis "Un flic à la maternelle", j'étais au paradis ! C'était un formidable réalisateur.

Son enthousiasme et sa sincérité sont à l'image bien visibles, et Arnold Schwarzenegger semble ainsi aimer profondément cette comédie sortie en 1991 et devenue culte, dont le grand succès a à peine été minoré par le phénomène Maman, j'ai raté l'avion !, sorti à l'époque une semaine plus tard.