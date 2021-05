Un homme en colère : une bande-annonce sanglante avec Jason Statham

Le réalisateur Guy Ritchie retrouve Jason Statham pour "Un homme en colère", remake américain du film français "Le Convoyeur." Une nouvelle bande-annonce vient d'être révélée avec encore plus de violence que dans la précédente. Sortie prévue le 16 juin prochain.

Un homme en colère : Jason Statham remplace Albert Dupontel

Le cinéma américain aime puiser partout ailleurs quand l'inspiration n'est pas présente. En l'occurence, Un homme en colère est un remake de Le Convoyeur, le recommandable film français réalisé par Nicolas Boukhrief dans lequel Albert Dupontel incarne un mystérieux nouvel employé d'une société de transport de fonds. Le postulat de base est repris par Guy Ritchie et il a confié le rôle principal à Jason Statham. Les deux hommes se connaissent bien mais n'ont plus tourné ensemble depuis un moment.

Leurs retrouvailles ravissent par avance les amateurs de cinéma d'action. Il incarnera H, un mystérieux gaillard qui se fait engager dans une entreprise de transports de fond alors que ce milieu s'avère de plus en plus dangereux. Les braquages se multiplient à Los Angeles et il faut avoir du courage pour faire un tel métier. Étrangement, H semble plutôt enclin à dégommer ceux qui oseront s'en prendre aux butins qu'il couve. À tel point que ses collègues vont commencer à se poser des questions sur lui. Jason Statham partagera l'affiche avec Holt McCallany, Scott Eastwood, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Josh Hartnett ou encore le rappeur Post Malone.

Un homme en colère ©Metropolitan FilmExport

Une nouvelle bande-annonce qui se lâche sur la violence

Les amateurs de délicatesse peuvent déjà passer leur chemin, Un homme en colère n'est pas du tout un film fait pour eux. Une première bande-annonce avait déjà donné le ton, en en montrant hélas un peu trop sur le scénario. Le Convoyeur avait pour qualité d'entretenir une aura mystérieuse autour de son personnage central. Là, on a l'impression que trop d'éléments sont donnés lors de la promotion, pour au final nous vendre simplement un film d'action bien bourrin.

Une impression qui se confirme avec la révélation de la seconde bande-annonce. Cette fois-ci, on a le droit à du Rated R, avec des éclats de sang et des headshots. Jason Statham excelle dans ce registre quand il faut tirer sur tout ce qui bouge et jouer à l'énervé. Guy Ritchie étant loin d'être un cinéaste avide de finesse, on s'attend à un spectacle décomplexé le 16 juin prochain sur les écrans français.