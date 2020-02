Un nouveau film Spider-Man pour 2021 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La brève dispute entre Marvel et Sony au sujet de la garde de l’Homme-Araignée n’aura pas duré si longtemps. Les choses ont pu reprendre un cours normal, avec les deux studios qui développent leur univers. Jusqu’à ce qu’ils soient peut-être liés. Et si ça arrivait plus vite qu’on ne le pensait, avec un nouveau film annoncé pour 2021 ?

La fin du deal entre Sony et Marvel pour l’utilisation de Spider-Man avait pris fin l’année dernière, nous laissant apercevoir un futur sans le personnage pour le MCU. Mais quand il s’agit d’enjeux commerciaux aussi importants, un terrain d’entente est souvent trouvable, pour peu qu’on avance de bons arguments. Marvel pourra donc continuer avec le Spider-Man de Tom Holland pour, au moins, un nouvel épisode, toujours réalisé par Jon Watts. De son côté, Sony continue de développer ses spin-offs mais sans que le principal concerné n’en soit. Néanmoins, un chamboulement de cette logique pourrait intervenir rapidement puisque les nouveaux accords entre les deux studios pourraient inclure un partage d’univers. Ce qui pourrait vouloir dire que Spidey sera un jour confronté à des personnages comme Venom ou Morbius. La bande-annonce du film dédié à ce dernier a d’ailleurs sous-entendu qu’il se déroulait dans un univers où le héros existe déjà !

Un calendrier déjà chargé pour Spider-Man

On dispose déjà d’un bon coup d’œil de comment les futures sorties liées à Spider-Man vont s’agencer sur nos écrans. La plus proche est celle de Morbius, le 5 août 2020. Puis viendra Venom 2, le 2 octobre 2020 aux USA (sensiblement à la même période en France). Ça sera tout pour l’année cours. En 2021, Spider-Man 3 est prévu pour le 14 juillet. Pour finir, la suite de Spider-Man : New Generation est programmée au 6 avril 2022. Au milieu de cet agenda, ERC balance qu’un nouveau film de chez Sony est prévu pour le 8 octobre 2021 sur les écrans américains :

Sony's web continues to grow. UNTITLED SONY/MARVEL pic now set for Oct. 8, 2021. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 11, 2020

Sans titre, difficile de savoir de quoi il est question. Sony a en tête de faire plusieurs autres spin-offs et il pourrait s’agir de l’un d’entre eux. Parmi ceux déjà évoqués, avec plus ou moins de sérieux, se trouvent celui sur Silk, celui sur Kraven, ceux sur Black Cat et Silver Sable ou encore une suite à Morbius. La plus grande interrogation est de savoir si ce projet secret concerne quelque part le Spider-Man du MCU. En sachant qu’il aura eu son troisième film à cette période de l’année, une connexion avec les affaires développées chez Sony pourrait intervenir à ce moment-là. En plus des nombreuses ramifications de l’univers étendu chez Marvel, il faut s’attendre à un autre univers de la sorte autour de Peter Parker.