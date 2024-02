Un projet fou sur les Beatles se prépare au cinéma

Avec le soutien financier de Sony, Sam Mendes va concrétiser une idée très ambitieuse sur les Beatles, qui devrait mettre en haleine les fans du quatuor de Liverpool.

Les Beatles continuent de fasciner

Les Beatles sont sans aucun doute l’un des groupes de musique les plus célèbres de tous les temps. Ils trônent peut-être même tout en haut du classement. Ayant composé près de 200 chansons, le groupe originaire de Liverpool et composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr est vite devenu un monument de la culture populaire.

Avec un tel succès, les Beatles ont été au cœur de nombreux films et documentaires au fil des ans. En 2021, Peter Jackson a par exemple sorti une série documentaire en trois parties sur les célèbres musiciens, centrée sur leur mois de janvier 1969 et intitulée Get Back. Désormais, un autre projet sur le groupe est en préparation. Et il est particulièrement ambitieux.

Sam Mendes prépare quatre films sur le groupe !

Comme nous l’apprend Deadline, Sam Mendes, qui s’est lui-même bâti une solide réputation au cours de sa carrière, prépare quelque chose qui devrait enthousiasmer les fans des Beatles. Le réalisateur va ainsi sortir non pas un mais quatre films sur le célèbre quatuor ! Son idée est de centrer chaque long-métrage sur un membre différent du groupe !

Un long-métrage adoptera donc le point-de-vue de Lennon, un autre celui de McCartney, le suivant celui d'Harrison et enfin celui de Starr. Mendes réalisera lui-même les quatre films et racontera ainsi quatre histoires interconnectées. Deadline précise que, pour ce projet, McCartney, Starr et les familles de Lennon et Harrison ainsi qu’Apple Corps Ltd ont accordé la totalité des droits de la vie et de la musique des Beatles.

La réaction de Ringo Starr

Lorsqu’il a présenté son projet à plusieurs producteurs hollywoodiens, Mendes a eu droit à des retours très positifs. C’est ce qu’il a lui-même expliqué à Deadline : « On a été à Los Angeles juste avant Noël pour pitcher le projet, et on peut dire qu’on a été reçus avec un enthousiasme général. » Sur X, Ringo Starr lui-même a d’ailleurs aussi confirmé que les Beatles et leurs familles étaient impatients de découvrir le résultat : « On soutient tous le projet de Sam Mendes. »

Les quatre films sur les Beatles sortiront au cinéma. En revanche, il est encore trop tôt pour avoir leur date de sortie. Étant donné l’ambition du projet, il va sans doute falloir patienter un moment avant de pouvoir les découvrir.