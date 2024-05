Un p’tit truc en plus : énorme carton et des records en vue pour la comédie d'Artus

"Un P'tit truc en plus" continue d'attirer du monde dans les salles. La comédie d'Artus vient de dépasser les 3 millions d'entrées et a enregistré un record extraordinaire après trois semaines d'exploitation.

Un P'tit truc en plus : la comédie d'Artus dépasse les 3 millions !

Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, Artus a fait fort. Avec Un P'tit truc en plus, l'acteur et humoriste est en train d'obtenir un succès phénoménal qu'on pouvait difficilement prévoir. Même son auteur aurait eu du mal à convaincre certains producteurs de le suivre pour cette comédie qui met notamment à l'honneur des personnes en situation de handicap. Le film suit en effet un braqueur qui, pour échapper à la police, se réfugie dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, et se fait passer pour l'un d'entre eux, tandis que son père et complice se fait passer pour son éducateur spécialisé.

L'approche d'Artus se veut bienveillante tout en affirmant une volonté de rire de tout, comme il nous l'expliquait en interview : "Si on n'a pas le droit d'en rire, c'est déjà tabou et c'est déjà qu'on les met à part". Et cela a visiblement porté ses fruits puisque, depuis sa sortie le 1er mai, Un P'tit truc en plus est un véritable carton. Un succès qui se poursuit de manière surprenante après trois semaines d'exploitation.

Un p'tit truc en plus ©Cine Nomine

En effet, si généralement la fréquentation baisse au fur et à mesure des semaines, c'est l'inverse qui s'est produit pour le film d'Artus. Comme l'annonce le site BoxOfficePro, le long-métrage a engrangé 330 000 entrées supplémentaires uniquement sur la journée du 19 mai. "Soit 23% de plus que sa performance record à sa sortie, le mercredi 1er mai", ce qui a permis au film de passer aisément le cap des 3 millions d'entrées.

Plus fort Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu ?

Comme le confirme Julien Marcel, directeur général d’AlloCiné et The Boxoffice Company, une telle progression est tout simplement exceptionnelle, car il est rare de voir "un film progresser après la première semaine", et encore plus qu'il réalise "un record de fréquentation sur une journée de la troisième semaine". À ce jour, Un P'tit truc en plus a cumulé 3 433 799 entrées, obtenant 1 310 277 lors de la semaine du 15 au 21 mai. Ce qui permet de supposer que le film ne s'arrêtera pas là et devrait battre plusieurs records.

D'abord, il n'aura pas de mal à devenir le plus grand succès pour un premier long-métrage, devant L’Arnacœur et ses 3,7 millions d'entrées. Puis, il devrait aussi devenir le plus gros succès de l'année, puisque ce titre est détenu actuellement par Dune : Deuxième Partie, qui a attiré 4,1 millions de spectateurs et de spectatrices. Enfin, un troisième record pourrait être établi par Un P'tit truc en plus. S'il dépasse les 4,6 millions d'entrées (très probable), le film d'Artus deviendra le film français le plus vu depuis la pandémie, devant Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu.

Pour tenter d'expliquer ce succès monumental, Sylvain Bethenod, dirigeant de la société d’études Vertigo, évoque plusieurs éléments, dont la capacité du film à "toucher toutes les tranches d’âge des enfants aux séniors". On remarque également un excellent bouche-à-oreille puisque le film semble faire l'unanimité du côté du public, avec une note moyenne de 4,3/5 sur AlloCiné.

Difficile de dire jusqu'où ira la comédie d'Artus, même si, d'après les prévisions, il devrait dépasser les 5 millions de tickets vendus. Un succès qui le place aux côtés d'autres phénomènes. Rappelons qu'en 2023, les plus gros succès au box-office français étaient Super Mario Bros. le film (7,3 millions) et Barbie (6 millions). À voir si Un p'tit truc en plus ira jusque-là.