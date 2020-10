Uncharted le film : découvrez la première photo officielle de Tom Holland en Nathan Drake

L'adaptation des jeux video "Uncharted" a longtemps été une arlésienne. Le film a commencé son tournage depuis des semaines et Tom Holland, attaché au projet de longue date, se montre dans la toute première photo officielle de lui en Nathan Drake, le héros.

Uncharted : le film est lancé et a entamé son tournage

Bien malin celui qui aurait pu prédire, il y a un an, que le cas Uncharted allait se débloquer dans cette drôle d'année 2020. Le projet traîne à Hollywood depuis longtemps. Sony n'a jamais lâché l'affaire malgré les désistements persistants des réalisateurs approchés. David O. Russell, Seth Gordon, Joe Carnahan, Shawn Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight ont tous abandonné, jusqu'à ce que Ruben Fleischer soit partant pour s'en occuper.

Tom Holland n'a jamais perdu espoir et voit aujourd'hui son attente être récompensée. C'est à lui que revient la responsabilité d'incarner Nathan Drake, le héros que les joueurs connaissent déjà. Il est un chasseur de trésors qui arpente le monde. Un dérivé d'Indiana Jones, qui sera repris dans ce film sous un autre angle. Uncharted ne sera pas une adaptation pure et simple, il s'agira d'un préquel pour nous faire découvrir les débuts de Nathan, durant sa jeunesse. Un angle qui permet de ne pas exclure ceux qui ne connaissent rien et de combler le vide laissé par les jeux.

Un autre personnage connu dans la saga sera de la partie. Ce bon vieux Sully, aura également droit à un rajeunissement, sous les traits de Mark Wahlberg. Il accompagnera Nathan dans son aventure et servira de mentor. On ne sait pas encore de quoi va parler le scénario mais cette grosse production de Sony va tout faire pour proposer du grand spectacle lors de sa sortie dans nos salles le 14 juillet 2021.

Tom Holland se montre en Nathan

Des images volées sur le plateau avaient montré les deux personnages principaux. Rien ne vaut un aperçu officiel et pour ouvrir les hostilités, c'est Tom Holland qui se charge de se présenter au public avec une image :

Il y aura toujours des déçus, comme souvent quand on parle d'une adaptation de jeux vidéo. Si on accepte que le personnage sera plus jeune et qu'il ne peut pas lui ressembler strictement, son look fonctionne comme tel. Nous verrons très vite quelles sont les réactions du public mais cette image n'est pas un élément suffisant pour se faire un avis sur le film.