Uncharted : le réalisateur de Zombieland à la rescousse ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Uncharted

On a cru que l’adaptation au cinéma des jeux vidéo « Uncharted » était enfin sur la bonne voie avec un réalisateur pour enfin mener les opérations et Mark Wahlberg qui s’était joint au casting. Mais comme on n’enraye pas aussi simplement une spirale négative, voilà que Sony doit se remettre en quête d’un autre metteur en scène…

C’est souvent la même rengaine. Quand un projet tourne mal à plusieurs reprises, cette dynamique est compliquée à enrayer. Uncharted en est un magnifique exemple. Depuis de trop nombreux mois, Sony tente par tous les moyens de sortir cette adaptation, sans que rien ne se passe comme prévu. Cinq réalisateurs ont été liés au film mais chacun, pour des raisons qu’on ne connaît pas toujours, a préféré passer son tour. Quand est venu le tour de Travis Knight, on a cru qu’il était l’homme de la situation. Peu de temps après son arrivée à bord, c’est l’acteur Mark Wahlberg qui a accepté de prendre le rôle de Victor « Sully » Sullivan, mentor du héros principal incarné par Tom Holland.

Malheureusement, l’acteur lié au film depuis longtemps, a causé le départ de Knight, qui ne souhaitait pas attendre autant qu’on lui demandait pour passer à la production. Tom Holland doit, a priori, tourner le prochain Spider-Man avant de jouer Nathan Drake. Pour rappel, le scénario se déroulera avant les jeux, ce qui justifie qu’un acteur aussi jeune puisse incarner l’aventurier.

Un (nouveau) réalisateur pour Uncharted ?

Sony doit donc tout refaire et chercher encore un autre réalisateur. The Hollywood Reporter avance que le studio miserait sur Ruben Fleischer, à qui on doit Bienvenue à Zombieland et sa suite, ainsi que Venom. Il serait clairement dans le viseur mais le média américain prend le soin de préciser que des négociations ne sont même pas en cours ! On est encore loin d’un dénouement heureux. Malgré le fait que Fleischer ait surpris son monde avec Bienvenue à Zombieland, il a plutôt eu tendance à décevoir avec le reste de sa filmographie.

Dans cette situation, inutile de compter encore sur la précédente date de sortie fixée au 23 décembre 2020. Sony voulait accélérer le pas mais rien ne s’est passé comme espéré. Aucune nouvelle sortie n’est encore programmée et c’est mieux ainsi. Autant le faire quand ils seront assurés qu’ils peuvent tenir les délais. Une arrivée durant l’année 2021 paraît envisageable si un réalisateur accepte très prochainement de s’occuper de cette galère.