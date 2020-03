Uncharted : un grand acteur arrive au casting de l’adaptation

Vous avez aimé ? Partagez :

L’adaptation des jeux vidéo « Uncharted » se débloque après les changements multiples de réalisateur et va entrer en production prochainement. Le film pourra compter sur le talent d’un acteur très connu, qui vient de rejoindre le projet. Et Ruben Fleischer sera bel et bien aux commandes !

Quelle galère ça a été pour Sony de réussir à monter le film Uncharted ! On n’a pu qu’assister, impuissants, à la spirale négative dans laquelle était empêtré le projet. Les réalisateurs qui se sont succédés ne se sont pas éternisés sur le dossier. Le dernier en date, Travis Knight, a pris ses cliques et ses claques quand il a constaté qu’il fallait trop attendre avant de débuter les prises de vue. Tom Holland, attaché de longue date au projet, est resté sur ses positions et n’a pas voulu abandonner un navire qui tanguait à de trop nombreuses reprises. Une attitude qui est à saluer. C’est Ruben Fleischer, réalisateur de Venom et Bienvenue à Zombieland, qui a été annoncé comme le nouveau favori pour s’occuper d’Uncharted.

Un réalisateur confirmé et des recrues pour Uncharted

La première bonne nouvelle, c’est qu’il a effectivement signé pour être de la partie, d’après Variety. Sony n’a pas voulu perdre trop de temps après la perte de Knight et avait fait de Fleischer sa priorité. Tom Holland annonçait à la mi-février que la production du film devait débuter en mars, il fallait donc que cette histoire de réalisateur soit réglée incessamment sous peu. La seconde bonne nouvelle, également annoncée par le média américain, c’est que le casting se complète et accueille une recrue qu’on n’avait pas forcément imaginé ici : Antonio Banderas. Nommé aux derniers Oscars pour Douleur & Gloire, il change radicalement de registre et part sur un blockbuster aux antipodes du cinéma très intime de Pedro Almodóvar.

On ne sait pas qui il campera dans le scénario mais on mise sur un méchant. Sophia Ali et Tati Gabrielle rejoignent aussi le casting, sans qu’on ne sache non plus la nature de leur rôle. On rappelle que Mark Wahlberg avait précédemment rejoint le film. Ce dernier campera Victor « Sully » Sullivan, le mentor de Nathan (Tom Holland). Uncharted va se positionner comme un complément aux jeux vidéo en étant un préquel, sur la jeunesse du héros. Un temps annoncée pour la fin de l’année en cours, l’adaptation a été programmée pour mars 2021 dans les salles américaines. Aucune date précise n’est communiquée pour la France, mais la sortie devrait tomber à la même période.