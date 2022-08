Une belle course : une bande-annonce émouvante avec Dany Boon et Line Renaud

Découvrez ci-dessus la bande-annonce émouvante du film de Christian Carion "Une belle course" avec Dany Boon et Line Renaud. Le long-métrage est attendu le 21 septembre prochain sur nos écrans.

Une belle course : Dany Boon retrouve Line Renaud

Après l'avoir dirigée à trois reprises dans La Maison du bonheur (2006), Bienvenue chez les Ch'tis (2008) et La Ch'tite famille (2018), Dany Boon retrouve son amie Line Renaud dans le film Une belle course. Pour leur nouvelle collaboration à l'écran, c'est le réalisateur Christian Carion (Mon Garçon) qui les a réunis.

Le pitch :

Madeleine, 92 ans, ne peut plus rester seule chez elle. Charles, chauffeur de taxi, vient la prendre en charge pour rejoindre un EHPAD, de l’autre côté de Paris. Madeleine demande à Charles de passer par les endroits de la capitale, qui ont compté dans sa vie. Nous découvrons peu à peu le destin de Madeleine qui, sous l’emprise d’un mari violent, s’est rebellée.

Les premières images du film dévoilées dans la bande-annonce promettent une aventure émouvante et mélancolique. Aux côtés de Line Renaud et Dany Boon, on retrouvera notamment Alice Isaaz qui interprète la version jeune de Madeleine dans ses souvenirs.

Présenté en avant-première au festival d'Angoulême, Une belle course sortira au cinéma le 21 septembre prochain.