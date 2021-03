Une étude vient d'élire le meilleur film de super-héros de tous les temps

Avec l'avénement des univers étendus et du Marvel Cinematic Universe, les super-héros sont plus que jamais présents dans les salles obscures. Une étude a été menée pour essayer de savoir quel était le meilleur film de tous les temps dans le genre.

Quel est le meilleur film de super-héros ?

Le cinéma n'a pas attendu le Marvel Cinematic Universe pour puiser l'inspiration dans les comics. Multiples sont les films qui se sont intéressés aux super-héros dans les années 2000, et même encore avant. Depuis que Disney a lancé son impressionnante machine composée à l'heure où l'on écrit ces lignes de 23 longs-métrages, le genre a connu un essor spectaculaire. En une dizaine d'années, il a accueilli un paquet de nouveaux titres. Ce qui reste impressionnant, c'est leur capacité à engranger régulièrement des recettes au box-office très conséquentes. Les ratages sont rares et le public continue d'en redemander.

The Dark Knight ©Warner Bros.

Une nouvelle étude diffusée sur le site OnlineCasinos permet d'y voir plus clair dans la popularité des différents films sortis et de déterminer quel est possiblement le meilleur de tous les temps. Pour parvenir à un classement final, plusieurs données ont été prises en compte. La tableau prend en compte 100 films. À chaque fois, il prend en compte la note globale attribuée par le public sur IMDB ainsi que la moyenne des notes attribuées par les journalistes sur Metacritic. Le score au box-office est lui aussi pris en considération avec, en plus, un ajustement par rapport à l'inflation. Pour finir, le dernier critère est le volume de recherches sur Google entre novembre 2019 et octobre 2020.

Le grand gagnant est...

Avengers : Endgame ! Un résultat pas si surprenant, le film a été bien reçu, devenu un énorme phénomène sur le net et, jusqu'à très récemment, il pouvait se targuer d'être le plus gros succès au box-office de tous les temps. Une preuve de l'importance des films de super-héros à notre époque. À la faveur d'une ressortie dans les salles chinoises, Avatar a repris la première place. Personne ne contestera la popularité de ce film mais, d'un point de vue purement artistique, on a connu mieux ailleurs. Pour prendre quelques exemples, la trilogie Batman de Christopher Nolan ou celle Spider-Man de Sam Raimi sont au-dessus de ce qu'on trouve dans le MCU.

À la seconde place du classement, on se consolera en voyant l'excellent Joker pointer le bout de son nez, puis il faut descendre aux étages 5 et 6 pour voir arriver The Dark Knight et sa suite The Dark Knight Rises. On apprécie beaucoup de voir figurer le magnifique (et original !) Les Indestructibles dans le peloton de tête même si des choix plus douteux interpellent (Black Panther et Wonder Woman).

©OnlineCasinos

Il faut malheureusement plonger plus bas pour trouver certains de nos chouchous. Spider-Man 2 se trouve à 14ème place, dépassant de justesse le largement moins bon Spider-Man : Far from home. D'autres aberrations font sourciller ensuite, quand on constate que Watchmen pointe à la 65ème position, derrière des Lucy ou Venom. Pire, Blade 2 végète dans les bas-fonds à la 82ème place ! En ce qui concerne les bons derniers, The Toxic Avenger ferme la marche, devancé par l'immonde Power Rangers et Brightburn.