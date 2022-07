Une femme dans le rôle de James Bond ? Ana de Armas est contre

Ana de Armas s'est fait en quelques films et quelques années une belle place à Hollywood. Avec une courte mais mémorable apparition dans "Mourir peut attendre", elle a dépoussiéré le rôle de la "James Bond Girl", au point que certains l'imaginent même dans le rôle-titre de la fameuse franchise. Mais l'actrice cubaine, actuellement à l'affiche de "The Gray Man" sur Netflix, ne voit pas l'intérêt de changer ainsi le personnage.

La nouvelle coqueluche d'Hollywood

Ana de Armas, c'est une carrière entamée au cinéma espagnol en 2006 avec Una rosa de Francia et à la télévision en 2007 avec El Internado. Remarquée par Hollywood, elle y fait ses débuts en 2015 dans le thriller psychologique Knock Knock face à Keanu Reeves. À partir de là, elle enchaîne les films et atteint enfin le statut de star mondiale avec Mourir peut attendre.

Dans cet ultime film de la franchise 007, elle incarne en effet Paloma, un contact de Felix Leiter que James Bond rencontre à Cuba. Drôle, terriblement belle et élégante, particulièrement douée pour le combat, elle est la grande révélation de Mourir peut attendre.

Paloma (Ana de Armas) - Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Depuis, elle assure des rôles principaux, dont encore celui d'une agent secrète dans The Gray Man, aux côtés de Ryan Gosling et Chris Evans. À l'automne 2022, on pourra découvrir son incarnation de Marilyn Monroe dans Blonde. Des rôles d'envergure qui lui confèrent de l'importance dans le game hollywoodien, à l'écran comme en coulisses. Ce pourquoi elle peut aujourd'hui prendre position sur différents sujets, comme, tout récemment, l'hypothèse d'un personnage féminin James Bond.

Ana de Armas ne veut pas qu'un personnage soit remplacé par un autre

Réflexion devenu sujet de débat, puis de polémique, le futur du personnage de James Bond a fortement agité la communauté cinéphile. Trop blanc, trop européen, trop vieux, trop masculin, le James Bond tel qu'écrit par Ian Fleming et montré au cinéma durant 25 films doit-il laisser sa place ? Et si oui, devrait-il la laisser à une femme ? Toute destinée à obtenir ce rôle s'il existait, Ana de Armas a néanmoins clairement marqué son désaccord, dans des propos rapportés par le Sun.

Il n'y a pas besoin d'une femme Bond. On ne devrait pas avoir besoin de voler le personnage de quelqu'un d'autre, pour prendre le relais (...) Ce que je souhaite est que les rôles féminins dans les films Bond, où James Bond serait toujours un homme, soient construits différemment. Qu'elles aient plus d'importance et de reconnaissance. Ça me semble plus intéressant que de simplement renverser les choses.

Une opinion dans la lignée de celle de la productrice de la franchise 007 Barbara Broccoli, qui avait ainsi déclaré en décembre 2021 :

Je pense que ce sera un homme parce que je ne pense pas qu'une femme devrait jouer James Bond. Il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement que les femmes jouent des rôles d'hommes. Je ne pense pas qu'il y ait assez de grands rôles pour les femmes, et il est très important pour moi que nous fassions des films pour les femmes sur les femmes.

Avec le rachat de la MGM par Amazon, l'univers James Bond passera par une réinvention. Il faut alors se préparer à découvrir des spin-offs, probablement des séries aussi, et donc la mise en avant de personnages connus et de nouveaux. De quoi enrichir cette licence et ses personnages, mais sans les réduire.