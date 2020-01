Une séance de Massacre à la Tronçonneuse aura lieu dans la maison du film

Vous avez aimé ? Partagez :

On-Set Cinéma de Kenny Caperton est un concept passionnant pour les cinéphiles. L’acteur propose de visionner des films d’horreur cultes sur leurs lieux de tournage. « Massacre à la tronçonneuse » sera donc projeté en mars prochain dans la maison de Leatherface.

Le dimanche 29 mars et le lundi 30 mars, un nombre limité de fans pourra regarder Massacre à la tronçonneuse à l’intérieur de la maison qui a engendré d’innombrables cauchemars. Outre revoir le classique de Tobe Hooper, c’est l’occasion pour les fans de découvrir la maison qui a servi de lieu pour le tournage du film. Voir ce chef-d’œuvre dans ces conditions d’immersion est promesse d’émotions fortes.

Une expérience unique pour les fans de Massacre à la tronçonneuse

Massacre à la tronçonneuse est un classique de l’épouvante, et du slasher movie. Le premier opus est réalisé par Tobe Hooper pour une sortie en 1973. De nombreuses suites de qualité moindre verront par la suite le jour. Kenny Caperton, qui organise cette projection, explique le but de son expérience immersive :

Je vais installer une télévision dans la pièce où s’est déroulée la tristement célèbre scène de la salle à manger. Le film sera diffusé toute la nuit. Les fans pourront traîner et dormir où ils veulent à l’intérieur de la maison. Ils pourront reconnaître les lieux du film comme le couloir où Latherface apparaît pour la première fois, ou dans la pièce remplie d’os et de plumes de poulets découverte par Pam juste avant qu’elle ne soit accrochée au crochet. Il y aura aussi l’étage où Sally trouve le grand-père dans son fauteuil à bascule. Il y aura également des jeux et un dîner au barbecue.

C’est un événement interdit aux mineurs (moins de 21 ans aux Etats-Unis). L’entrée est de 475 dollars et comprend une nuit entière à l’intérieur de la maison, avec collations et cadeaux. Les fans peuvent arriver dès 16h et rester jusqu’à midi le lendemain.

Ainsi Kenny Caperton ne fait pas les choses à moitié. Acteur méconnu, il vit à Hillsborough, en Caroline du Nord, dans une réplique grandeur nature de la tristement célèbre maison de Michael Mayers dans le film Halloween de John Carpenter. Bref, il s’agit donc d’un fan hardcore du cinéma horrifique américain.

Quant à la franchise Massacre à la tronçonneuse elle devrait bientôt revenir au cinéma. C’est le réalisateur Fede Alvarez qui produira ce nouvel opus. Sans date de sortie le projet a déjà un scénariste en la personne de Chris Thomas Devlin.