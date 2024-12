Une Vie : les images bouleversantes du vrai Nicholas Winton

Le film "Une Vie" est adapté de la vie de Sir Nicholas Winton surnommé "le Schindler anglais" suite à ses actes héroïques pour sauver des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. En 1988, Sir Nicholas Winton avait été invité sur le plateau de la BBC, et ignorait que dans le public se trouvaient certains enfants qu'il avait sauvés. Un moment fort en émotions.

Une Vie : Anthony Hopkins dans la peau de Nicholas Winton

Sorti le 21 février 2024, après avoir connu un beau succès en Angleterre, le film Une Vie porté par Anthony Hopkins est un biopic consacré à celui que l'on surnomme "le Schindler anglais", Sir Nicholas Winton.

Ce surnom lui a été attribué en raison de ses actes héroïques durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis de sauver des centaines d'enfants juifs des camps de la mort nazis.

En 1938, alors qu'il mène une vie relativement ordinaire en tant que courtier à la Bourse de Londres, son destin change. Au lieu de partir en vacances au ski en Suisse, il se rend à Prague, à la demande de son ami Martin Blake, pour lui prêter main forte dans ses activités humanitaires.

À Prague, Sir Nicholas Winton a été confronté à la détresse des réfugiés juifs et a été particulièrement touché par le sort des enfants. Il a alors mis en place une opération pour les évacuer vers la Grande-Bretagne, profitant d'une politique du gouvernement britannique qui permettait l'accueil de réfugiés mineurs sous certaines conditions.

Avec l'aide de volontaires et de sa propre mère, il a organisé huit transports de train (et un vol) qui ont permis de sauver 669 enfants juifs tchécoslovaques de la mort probable dans les camps d'extermination nazis. Le neuvième train, le plus rempli, n'a jamais pu quitter Prague, et les 250 enfants à son bord ont tous disparu.

Des vraies images bouleversantes

Pendant plus de cinquante ans, l'histoire de Sir Nicholas Winton est restée secrète, ce dernier n'en ayant parlé à personne de son entourage. Ça n'est qu'en 1988 que sa femme retrouve dans leur grenier un document contenant les noms et photos de ces enfants sauvés.

Après cette incroyable découverte, sa femme fait appel à l'historienne Elisabeth Meynard-Maxwell, spécialiste de la Shoah, et femme du magnat de la presse britannique Robert Maxwell. C'est grâce à ce dernier que les actes héroïques de Sir Nicholas Winton furent rendus publics.

En 1988, ce dernier apparaît dans l'émission de la BBC That's Life. Il ne savait pas que dans le public se trouvait une partie des enfants qu'il avait sauvés. Ce moment émouvant, qui clôture le film avec Anthony Hopkins, est à découvrir ci-dessous :

Après que ses actes ont été rendus publics, Sir Nicholas Winton a reçu de nombreuses distinctions, dont le titre de chevalier remis par la reine Élisabeth II en 2003. On estime que les descendants des enfants qu'il a sauvés sont environ 5000 et qu'ils vivent à travers le monde.

Sir Nicholas Winton est décédé le 1er juillet 2015 à l'âge de 106 ans.