Urban Legend : une actrice d’Arrow dans le reboot ?

"Urban Legend" fait partie des nombreux films sortis à la fin du XXème siècle qui auront bientôt droit à un reboot. Si ce nouveau remake hollywoodien n’a pas encore de date de sortie, il commence à prendre forme. Katherine McNamara pourrait faire partie des acteurs à rejoindre bientôt le casting du film.

Urban Legend : slasher culte des années 90

Sorti en 1998, le film d’horreur original Urban Legend a très vite obtenu le statut de film culte auprès de nombreux amateurs du genre malgré une réception défavorable de la part des critiques à sa sortie. Le slasher faisait partie des nombreux films du genre à émerger à la même période, à la suite du succès des deux premiers Scream.

L’intrigue d’Urban Legend est centrée sur un groupe d’étudiants de l’université de Pendleton, dont certains des cours sont consacrés aux légendes urbaines sur des histoires terrifiantes et mystérieuses. Lorsqu’une élève est sauvagement assassinée et que d’autres commencent à disparaître inexplicablement, seule Natalie Simon soupçonne un lien avec les légendes. Malgré ses avertissements, tout le monde refuse de la croire. Mais Paul Gardener, un jeune journaliste toujours à la recherche d’histoires à sensation, décide d’explorer cette piste. Il va alors vite devenir clair que Natalie avait peut-être raison…

Urban Legend était réalisé par Jamie Blanks. C’est Alicia Witt qui y jouait Natalie Simon, tandis que Rebecca Gayheart y incarnait Brenda Bates et Tara Reid le personnage de Sasha Tomas. S’ils étaient encore inconnus du grand public à l’époque de la sortie du film, celui-ci comptait aussi dans ses rangs des acteurs ayant depuis acquis une plus grande notoriété, comme Jared Leto dans le rôle de Paul Gardener, Joshua Jackson dans celui de Damon Brooks ou Michael Rosenbaum, qui y jouait Parker Riley.

Katherine McNamara proche de signer pour le reboot d’Urban Legend ?

Si l’on ne connaît pas encore la date de sortie du reboot d’Urban Legend, on sait déjà que c’est Colin Minihan qui s’occupera de sa réalisation. Et le casting commence à prendre forme. Selon Collider, Katherine McNamara serait en négociations pour rejoindre le projet. Surtout connue pour ses rôles de Clary Fray dans Shadowhunters et de Mia Smoak dans Arrow, elle jouerait dans le nouveau Urban Legend l’une des principaux protagonistes, sans que l’on en sache beaucoup plus pour le moment.

Ce ne serait pas le premier rôle de McNamara dans une production d’horreur puisqu’elle est attendue dans la prochaine mini-série de Josh Boone The Stand. Prévue pour la fin de l’année 2020, il s’agira d’une nouvelle adaptation d’une des œuvres de Stephen King (Le Fléau en français), sortie en 1978. L’actrice a aussi terminé le tournage d’un film d’horreur réalisé par Nick Simon qui n’a pas encore de titre ou de date de sortie.

McNamara, pas la seule proche de rejoindre le reboot d’Urban Legend

Toujours d’après Collider, Katherine McNamara n’est pas la seule qui pourrait vite rejoindre le reboot d’Urban Legend. Vue dans la série SKAM Austin, Sydney Chandler serait ainsi proche de décrocher le rôle principal du long-métrage. Keith Powers, qui tenait le rôle de Tyree dans N.W.A. - Straight Outta Compton, pourrait aussi signer bientôt pour le film et ainsi donner la réplique aux deux actrices.

Le reboot d’Urban Legend modernisera l’histoire originale en la déplaçant à l’ère digitale, où les légendes urbaines prennent souvent racine sur internet, et sont ensuite diffusées rapidement partout grâce notamment aux réseaux sociaux. Le film suivra un groupe d’étudiants témoin d’étranges meurtres rappelant des légendes urbaines liées aux sombres recoins des réseaux sociaux.

L’intrigue explorera aussi le deepfake, une technologie accessible en ligne qui devient de plus en plus populaire.