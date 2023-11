"Va te faire f****e" : Adam Driver s'emporte contre un spectateur

Adam Driver, acteur principal du nouveau film de Michael Mann "Ferrari", a répondu très sèchement à un spectateur lors d'une projection du film au Festival Camerimage en Pologne. Objet du litige : un rendu visuel des crashs automobiles qui fait débat...

Adam Driver n'était pas d'humeur

La réponse a été lapidaire, et le message on ne peut plus clair :il ne fait pas bon poser certaines questions à Adam Driver. L'acteur américain, connu notamment pour ses performances dans la franchise Star Wars, chez Jim Jarmusch ou encore dans Le Dernier Duel, s'est en effet emporté contre un spectateur lors d'une session de questions-réponses à l'issue d'une projection de Ferrari de Michael Mann, dont il tient le rôle-titre.

Ferrari ©Prime Video

La scène a pris place au 31e Camerimage, festival polonais de cinéma qui se tient en ce moment à Toruń. Ferrari y est présenté en compétition, d'où la présence d'Adam Driver, aussi là pour recevoir un Special EnergaCamerimage Award. Si l'heure était ainsi à la célébration, Adam Driver a fait sa mauvaise tête au moment de répondre à une question - osée mais pas illégitime -, concernant les scènes de crashs dans le nouveau film de Michael Mann. La question était la suivante :

Que pensez-vous des séquences de crash, qui m'ont semblé pauvres, datées et, je dois dire, ringardes ?

Une question légitime

La réponse de l'acteur de Marriage Story a fusé :

Je ne sais pas, va te faire f****e ? Question suivante.

Adam Driver n'a pas accompagné son insulte de plus de mots, ou d'un rire, ou d'un contrepoint. Il est certain que les mots choisis par le spectateur étaient rudes et que lui-même n'a pas laissé de place à la nuance, mais la question était légitime, d'autant plus que la principale thématique de ce festival est la photographie cinématographique, et donc l'aspect visuel des films. Par ailleurs, cette appréciation perplexe de ces séquences n'est pas une première. En effet, lors de la diffusion de la première bande-annonce, quelques images montrant un accident spectaculaire d'une voiture lancée à pleine vitesse avait fait réagir.

Entre critiques, moqueries et interrogations quant à savoir si les CGI étaient finalisées sur ces images, beaucoup de commentaires ont fait état d'étonnement et de perplexité quant au rendu de la séquence. On pourra chacun vérifier ce qu'il en est lors de la diffusion du film sur Prime Video en 2024.