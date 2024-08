Vaiana 2 s’offre une nouvelle bande-annonce fabuleuse

Disney a partagé de nouvelles images de "Vaiana 2", qui nous en apprennent un peu plus sur le voyage entrepris par la jeune héroïne dans cette suite.

Vaiana aura une nouvelle aventure cette année

Après le carton de son prédécesseur, qui avait récolté plus de 687 millions de dollars au box-office à sa sortie en 2016, Vaiana 2 sera dévoilé cette année. Cette fois, la jeune fille au centre de l’histoire répondra à un appel de ses ancêtres et se lancera dans un dangereux voyage jusqu’aux confins des mers d’Océanie. À la fin du mois de mai dernier, Disney a mis en ligne la première bande-annonce de Vaiana 2. Comme expliqué à l’époque, celle-ci a fait un énorme carton. Elle est tout simplement devenue la plus regardée pour un film d’animation Disney, récoltant 178 millions de vues en seulement 24 heures. Plusieurs mois après, le studio a partagé de nouvelles images du film.

Vaiana 2 ©Disney

Un nouveau trailer pour Vaiana 2

Le nouveau trailer de cette suite nous en dit un peu plus sur le voyage dans lequel se lancera Vaiana. On y apprend que la jeune fille devra atteindre une île au cœur d’une tempête, afin de briser une malédiction. Cette bande-annonce introduit également un nouveau personnage. Car on y voit la petite sœur de Vaiana. Comme rapporté par Variety, celle-ci s’appelle Simea. Le cochon prénommé Pua est également visible dans ces nouvelles images. Cette fois, il prend part à l’aventure de la jeune héroïne aux côtés du poulet Hei Hei.

Vers un nouveau carton au box-office ?

Auli’i Carvalho et Dwayne Johnson ont de nouveau doublé (en VO) les personnages de Vaiana et Maui pour cette suite. En revanche, celle-ci a été réalisée par David G. Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller, qui n’avaient pas dirigé le premier film. La nouvelle bande-annonce de Vaiana 2 n’a pas été vue autant de fois que la première en l’espace de 24 heures. Malgré tout, le long-métrage devrait faire un carton dans les salles. En France, il sortira le 27 novembre prochain au cinéma.