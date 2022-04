Val Kilmer retrouve sa voix grâce à une intelligence artificielle

Combattant un violent cancer du larynx depuis 2015, Val Kilmer s’est associé à une société spécialisée dans l'intelligence artificielle afin de retrouver sa voix. On peut dire que les premiers résultats sont bluffants !

Val Kilmer : cette immense star des années 80 et 90

Une belle gueule, des cheveux blonds qui lui donnent l’allure d’un ange, et des rôles cultes… Durant les décennies 80 et 90, Val Kilmer faisait partie des sex-symbol d’Hollywood. En effet, celui qui s’est révélé avec le film culte Top Gun a par la suite enchaîné les rôles de premier plan dans des longs-métrages tels que Willow, The Doors, True Romance, Tombstone ou bien encore Heat. Il a même endossé le costume de Batman dans Batman Forever. Autant dire que durant cette période, il était difficile de passer à côté de l’acteur californien.

Top Gun ©Paramount Pictures

Toutefois, à partir des années 90, l’acteur commence à accumuler les échecs commerciaux et les tournages dans des productions DTV. En 2015, il est diagnostiqué d’un cancer de la gorge et se voit obligé de subir une trachéotomie. Cependant, cette opération endommage particulièrement sa voix, signe d’une potentielle fin de carrière. Pourtant, malgré cela, il est annoncé au casting de Top Gun : Maverick afin de reprendre son rôle d’Iceman. La question que l’on peut se poser est donc la suivante : comment pourrait-il assurer correctement sa présence dans le long-métrage ?

A.I : Intelligence Artificielle

Pour essayer de résoudre son incapacité à parler suite à son traitement, Val Kilmer a donc décidé de s’associer avec la société Sonantic. Cette dernière, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, a ainsi mis au point un algorithme permettant de reproduire la voix du comédien par le biais d’anciens enregistrements vocaux de ce dernier.

La tâche ne fut d’ailleurs pas aisée pour la société qui a l’habitude de travailler avec des personnes ayant une voix bien plus audible, ce qui leur permet d’obtenir la meilleure reproduction possible. Le résultat pour Val Kilmer est, par conséquent, d’autant plus bluffant que l’acteur possède une voix très endommagée.

On est donc impatient de voir le travail de Sonatic pour aider Val Kilmer dans Top Gun : Maverick.