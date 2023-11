"Je ne suis pas assez drôle" : Valérie Lemercier raconte le tournage difficile des Visiteurs

Dans l'émission "Beau geste" de Pierre Lescure, Valérie Lemercier est revenue sur le tournage de la comédie "Les Visiteurs". Un tournage qui aurait été assez compliqué pour l'actrice et réalisatrice.

Les Visiteurs : la comédie culte de Jean-Marie Poirée

Les Visiteurs (1993) est l'une des comédies cultes les plus connues en France. Inutile de présenter le compte Godefroy de Montmirail et son serviteur Jacquouille, tant Jean Reno et Christian Clavier les ont rendus mémorables. Avec ses situations absurdes et ses répliques ancrées dans notre culture populaire, le film est une référence de comédie. Sans oublier Marie-Anne Chazel méconnaissable et hilarante en SDF Ginette, et Valérie Lemercier plus vraie que nature en bourgeoise descendante de Godefroy. Un rôle qu'on associe souvent à la réalisatrice d'Aline (2021).

Les Visiteurs ©Gaumont Buena Vista International

Cette dernière était dernièrement dans l'émission Beau geste de Pierre Lescure, pour y évoquer son dernier film, L'Arche de Noé de Bryan Marciano (en salles le 22 novembre). L'actrice est alors aussi revenue sur sa carrière, ses débuts dans Palace puis dans Milou en Mai (1990) de Louis Malle. Impossible ensuite pour Pierre Lescure de ne pas l'interroger sur un de ses rôles les plus drôles et emblématiques : Béatrice dans Les Visiteurs.

Un tournage compliqué pour Valérie Lemercier

Si la comédienne explique qu'elle n'a aucun problème avec la popularité du film et de son rôle, et se dit ravie d'être dans Les Visiteurs, elle révèle que le tournage n'a pas été des plus aisés. Notamment dans sa relation avec le réalisateur Jean-Marie Poirée. À cette époque, Valérie Lemercier était déjà bien connue, après avoir tourné L’Opération Corned Beef (1991), également de Jean-Marie Poiré. Et elle admet dans un premier temps qu'elle n'était pas dans les meilleures dispositions pour faire Les Visiteurs.

C'était un tournage compliqué. J'étais peut-être fatiguée, peut-être un mini melon d'avoir fait toute une tournée avec un spectacle. Je n'avais pas le même statut que Corned Beef.

L'actrice et réalisatrice poursuit en racontant les critiques de Jean-Marie Poirée à son égard, ayant pour conséquence une panique de Valérie Lemercier de ne pas réussir à être drôle.

Jean-Marie n'était pas content, il venait me voir le soir me dire "T'es pas drôle". La maquilleuse de Christian Clavier disait, en voyant arriver Marie-Anne Chazelle, "Enfin une femme drôle". J'ai eu une espèce de panique. Je me disais, je ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Je ne suis pas assez drôle.

L'anecdote de Valérie Lemercier est d'autant plus étonnante que le résultat final est extrêmement drôle. Que ce soient Les Visiteurs en général ou sa prestation. Ce n'est pas pour rien si, trente ans après, on continue d'entendre ici et là certaines de ses répliques.