Vendredi 13 fête ses 40 ans !

Le film culte « Vendredi 13 » a aujourd'hui quarante ans. Pour fêter dignement son anniversaire c'est l'occasion de revenir sur cet énorme classique du cinéma horrifique réalisé par Sean S. Cunningham.

En 1978, John Carpenter propose La Nuit des Masques, le premier opus de la franchise Halloween. Face au succès du film, une idée germe dans la tête de Sean S. Cunningham. Il veut proposer un film qui rivalisera avec le chef d’œuvre de Carpenter. Un autre slasher movie qui est voué à entrer dans la légende au même titre que son collègue. Le 9 mai 1980 le film Vendredi 13 sort dans les salles américaines et devient instantanément culte. Retour sur ce classique du genre.

20 ans de loyaux services

Le producteur et réalisateur Sean S. Cunningham a cherché à capturer le même succès que La Nuit des Masques. Il emprunte la même formule qu'il dérive via un autre tueur culte de l'histoire du cinéma : Jason Voorhees. Avant même la sortie du film, le cinéaste vante son idée comme « Le film le plus terrifiant jamais réalisé ».

Avec un budget modeste, le réalisateur invente toute une mythologie dans le terrible Camp Crystal Lake. En 1957 un jeune garçon dénommé Jason meurt noyé dans ce camp de vacances. L'année suivante les deux responsables du camp sont tués. En 1980, un promoteur décide de rouvrir le lieu un vendredi 13, date d'anniversaire de la mort de Jason. Lors de la préparation de la réouverture, les moniteurs disparaissent les uns après les autres. Sean S. Cunningham s'apprête alors à réaliser l'un des plus grands slashers de son époque. Le film est un succès auprès des spectateurs et rapporte plus de 39 millions de dollars de recettes, uniquement sur le territoire national. Et ce, même si les critiques professionnelles descendent le film et dictent au public de ne pas aller le voir.

Le long-métrage réunissait un casting composé de Betsy Palmer, Adrienne King, Jeannine Taylor et du jeune Kevin Bacon, dont la carrière va par la suite décoller. L'autre élément majeur de la réussite du film concerne les effets de maquillages réalisés par le célèbre Tom Savini. Un savoir faire qui a permis de proposer des morts toutes plus sanglantes les unes que les autres.

Des suites en pagaille

À l'instar de Halloween, Vendredi 13 devient un classique du genre. Un long-métrage aujourd'hui culte, qui a entraîné la production d’énormément de suites, qui n'ont jamais égalé l'original. Jusqu'en 1989 avec Vendredi 13, chapitre VIII : L'Ultime Retour c'est pratiquement un film par an qui voit le jour. Des suites dont aucune n'a été réalisée par Sean S. Cunningham. Sept suites, qui ont petit à petit fait sombrer la franchise dans la série B paresseuse.

Ensuite, il faut attendre 1993 pour voir le retour de Jason Voorhees à travers la série Z Jason va en Enfer d'Adam Marcus. Puis en 2002, le cinéaste Jim Isaac ramène le célèbre tueur à l'occasion de Jason X. Puis un an plus tard, les studios décident de confronter Jason Voorhees à un autre célèbre tueur en série : Freddy Krueger. Le monstre de Wes Craven est opposé au tueur de Vendredi 13 dans un grossier crossover intitulé Freddy contre Jason. Pour un budget de 30 millions de dollars, le long-métrage en rapporte plus de 116 millions à travers le monde. Enfin, la dernière adaptation en date est sortie en 2009. Marcus Nispel reboote la franchise en retournant aux sources du mythe. Mais le film reçoit des critiques majoritairement négatives et ne rapporte que 91 millions de dollars au box-office. Ce qui enterre les désirs de suites. Depuis lors Jason Voorhes n'est pas encore revenu.

Mais Hollywood oblige, les studios Vertigo Entertainment et SpringHill Entertainement travaillent en ce moment sur un reboot de la franchise. Ils désirent ainsi surfer sur le succès de la nouvelle trilogie Halloween. Encore une fois, les deux slashers les plus cultes de l'histoire du cinéma ont un destin commun.