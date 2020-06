Vendredi 13 : Stephen King voudrait connaître l'histoire du point de vue de Jason

Classique du cinéma d'horreur pour avoir introduit Jason Voorhees, "Vendredi 13" a été le point de départ d'une saga qui a alterné entre le sympathique et le mauvais. Stephen King aurait aimé écrire un bouquin sur le célèbre méchant, en se plaçant de son point de vue.

L'un des grands maîtres de l'horreur littéraire qui rencontre l'une des sagas les plus connues du cinéma de genre. Le mélange fait saliver sur le papier. Pour encore plus nous montrer à côté de quoi nous sommes en train de passer, Stephen King vient de dévoiler dans une série de tweets qu'il avait une idée très particulière pour aborder le célèbre personnage de la saga Vendredi 13. Il aimerait ainsi écrire un roman dans lequel Jason Voorhees serait le personnage principal. L'auteur voudrait que le point de vue soit celui du tueur, permettant ainsi de voir, de l'autre côté, pourquoi il est devenu ainsi et étudier ses pensées face aux meurtres qu'il commet. Là où l'idée est vraiment intéressante pour ce boogeyman est qu'elle permettrait d'approfondir sa relation avec sa mère, élément fondamental de son background.

La meilleure idée de roman que je n'ai jamais écrit (et que je n'écrirais probablement jamais) est MOI JASON, une narration à la première personne de Jason Voorhees, et son atroce destin : tué encore et encore au lac de Crystal Lake. Quel infernal sort d'existence !

King sait que cette idée n'aboutira jamais à cause de tout ce qui touche aux droits, mais il a en tête quelqu'un qui serait idéal pour essayer de rendre vivante son idée :

Jason n'est que secondaire dans le premier Vendredi 13

Si on résume aujourd'hui la saga à Jason pour son masque de hockey et sa machette, il n'est pas du tout mis en avant dans le film qui a tout lancé. Pour resituer, Jason est déclaré mort après qu'on a cru qu'il s'était noyé au camp Crystal Lake. La faute était clairement sur les moniteurs, qui n'ont pas surveillé les enfants comme ils le devaient. La mère du gamin, Pamela, a essayé de faire croire que le camp était hanté par l'esprit de son fils. Lorsqu'elle meurt sous les yeux de Jason, il sombre dans la folie et entame la sanglante carrière qu'on lui connaît. Tout ça pour dire, qu'à l'origine, Jason est une victime. Il entre en scène très tard dans le Vendredi 13 inaugural.

En adoptant son point de vue, Stephen King a en effet une idée de génie pour comprendre toute la tristesse qui hante le personnage. Même si ses crimes ne sont pas excusables, ils sont à mettre en perspective avec le double drame qu'il a enduré. Hélas, toute cette portée tragique est totalement évacuée à mesure que le saga avance, pour seulement faire du slasher conventionnel et un peu idiot. Les films ont souvent annoncé la mort de Jason, puis il arrive toujours à revenir avec des prétextes parfois complètement loufoques. On pense notamment à sa résurrection dans L'Ultime Retour ou celle WTF de Jason le mort-vivant (le titre en dit long).