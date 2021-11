Venom 2 : découvrez une scène coupée avec Carnage

Carnage menace de manger le visage de Cletus Kasady, incarné par Woody Harrelson, dans cette nouvelle scène coupée de « Venom : Let There Be Carnage ». Le film est toujours actuellement à l'affiche.

Venom : Let There Be Carnage est toujours disponible au cinéma

Après être apparu en 2007 dans Spider-Man 3 sous les traits de Topher Grace, Venom a eu son propre film en 2018. Réalisé par Ruben Fleischer, le film Venom permet au comédien Tom Hardy d'entrer dans la peau du personnage. Malheureusement, le film rencontre des critiques désastreuses, autant de la presse que des spectateurs, qui demeurent néanmoins un peu plus indulgents. Pourtant, le long-métrage cartonne au box-office, en rapportant plus de 856 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions).

Cletus Kasady (Woody Harrelson) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Un score impressionnant qui pousse Sony à produire une suite. Mais face aux critiques négatives du premier opus, Ruben Fleischer est remplacé par Andy Serkis. Malheureusement, ce changement ne sert pas à grand chose, et Venom : Let There Be Carnage, sorti le 20 octobre dernier, reçoit des critiques encore plus négatives que le premier volet. Côté box-office, alors que le métrage est toujours en cours d'exploitation, Venom 2 a pour le moment rapporté plus de 455 millions de dollars de recettes.

Une nouvelle scène coupée

Cette suite permet surtout à Woody Harrelson d'entrer dans la peau de Cletus Kasady, l'alter ego du puissant Carnage, l'un des ennemis les plus emblématiques du tisseur, mais également de Venom. Il y a quelques jours, Sony a dévoilé une scène alternative de la fin de Venom : Let There Be Carnage. Cette semaine, le studio continue de publier des scènes coupées de son long-métrage, avec cette fois, une séquence centrée sur Carnage.

Dans cette scène supprimée dévoilée par IGN sur Twitter, les motivations de Carnage sont davantage explorées. Dans le film, Cletus Kassidy se sert de Carnage pour aller libérer Shriek, son amour de toujours, incarnée par Naomie Harris. Ces événements ont mis en place cette scène coupée dans laquelle Carnage menace de dévorer le visage de Cletus. Comme pour la scène coupée impliquant Venom, cette séquence n'est pas totalement terminée, présentant ainsi un CGI de Carnage qui n'est pas encore finalisé. La scène offre néanmoins un monologue intéressant du symbiote rouge qui approfondit son désir de tuer Venom. Après, que la scène ait été incluse dans le film ou pas, ça n'aurait sans doute rien changé au naufrage de la production...