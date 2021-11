Venom Let There Be Carnage : découvrez la scène alternative de Eddie et Venom sur la plage

« Venom : Let There Be Carnage » est toujours actuellement au cinéma. Maintenant que le film fait un bon score au box-office, Sony commence à dévoiler des éléments alternatifs du film, comme cette séquence, qui aurait pu intervenir à la fin du long-métrage.

Venom : Let There Be Carnage – encore un succès au box-office

Sorti le 20 octobre dernier dans les salles obscures, Venom : Let There Be Carnage, comme son prédécesseur, fait un score positif au box-office. La production de Sony a en effet dépassé les 442 millions de dollars de recettes à travers le monde en un mois d'exploitation. Alors certes, ce score est encore bien en dessous du carton du premier Venom et ses 856 millions de dollars de recettes, mais c'est déjà un retour satisfaisant, surtout que cette suite n'a pas encore terminé son exploitation en salles.

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Pour rappel, Venom : Let There Be Carnage est mis en scène par Andy Serkis, qui remplace ainsi Ruben Fleischer. Tom Hardy est de retour dans la peau de Eddie Brock tandis que la distribution se complète notamment de Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham et de Woody Harrelson dans la peau du terrible Carnage.

Une scène alternative vient d'être dévoilée

Maintenant que le film est en salle depuis un mois, Sony commence à dévoiler des éléments additionnels. La firme vient par exemple de publier une séquence alternative d'une des scènes de fin du film. La scène en question concerne le dialogue entre Eddie et Venom sur une plage paradisiaque, qui sert surtout à introduire la scène post-générique du film. La scène additionnelle ressemble beaucoup à celle conservée dans le montage final.

Comme d'habitude, les deux protagonistes se chamaillent. Venom insiste sur le fait que Eddie l'adore, et qu'il y a peut-être même plus que ça, tandis que son hôte humain nie avec véhémence. Cette scène sert également d'annonce pour la sortie de Venom : Let There Be Carnage le 23 novembre sur la plateforme Vudu, un service de streaming américain appartenant à Fandango Media.

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Évidemment, cette scène est à l'image du film, et reprend un type d'humour un peu lourdingue qui n'a pas fait l'unanimité (c'est un euphémisme). En tout cas, cette séquence est également un bon moyen de mettre en lumière le travail des effets spéciaux, puisque dans ce court extrait, le design de Venom n'est pas totalement terminé. Venom : Let There Be Carnage est toujours à l'affiche, et la question du moment demeure : est-ce que le personnage va apparaître dans Spider-Man : No Way Home ? Réponse le 15 décembre prochain. En attendant, on vous laisse avec la fameuse scène coupée :