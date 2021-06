Venom 2 : le film va introduire plusieurs personnages de l'univers Marvel

"Venom : Let There Be Carnage" nous promet un affrontement entre le personnage principal campé par Tom Hardy et Carnage. Mais d'autres personnages de l'univers Marvel seront introduits d'après le réalisateur Andy Serkis. De quoi préparer l'univers étendu autour de Spider-Man ?

Venom 2 : que le carnage commence !

En dépit de retours franchement tièdes de la part du public et de la presse, le premier Venom a été un beau succès commercial (856 millions de dollars). Sans surprise, Tom Hardy sera de retour en Eddie Brock dans la suite, Venom : Let There Be Carnage. Ruben Fleischer est remplacé à la mise en scène par Andy Serkis. Un choix intéressant, qui permet au génie de la performance capture d'avoir sa chance avec un gros projet. Depuis la sortie du premier film, on sait à quoi s'attendre pour ce second volet. Woody Harrelson a déjà été introduit en Cletus Kasady et on le retrouvera en antagoniste principal, sous la forme du terrible Carnage. Un ennemi culte dans les comics qui s'est présenté dans la première bande-annonce.

Cletus Kasady (Woody Harrelson) - Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures Releasing

Plusieurs personnages Marvel évoqués dans le film ?

Une analyse du trailer par IGN, avec la participation d'Andy Serkis, nous permet d'en savoir un peu plus sur ce que nous réserve Venom 2. Si le metteur en scène ne peut pas trop en dévoiler pour ne pas gâcher les surprises, il admet que son film contient "un point d'entrée" pour "d'autres personnages de l'univers Marvel." Autrement dit, la notion d'univers étendu va commencé à être développée et nous aurons des indices sur les figures susceptibles de faire des futures apparitions. La bande-annonce a d'ailleurs déjà commencé à teaser des éléments, avec Stephen Graham en Mulligan, qui est le premier infecté par le symbiote Toxin. On a aussi vu des premières images de Shriek (Naomie Harris), une associée de Carnage.

Mais la mèche ayant été vendue pour ces deux, il faut s'attendre à ce que le film contienne d'autres indices sur des personnages pas encore évoqués. À partir du moment où Sony a annoncé vouloir ériger un ensemble connecté autour de Spider-Man, cette démarche tombe sous le sens. Bien que l'on sache que l'incarnation de Tom Holland va finir par filer chez Sony prochainement, le plan d'attaque n'a pas encore été dévoilé au public. Nous aurons sûrement les idées un peu plus claires cette année avec la sortie de Spider-Man: No Way Home. Ce long-métrage va d'ailleurs mettre en scène plusieurs méchants de la galaxie Spider-Man. Rien n'est encore confirmé mais tous les fans suspectent une constitution probable, dans un avenir proche, des Sinistres Six, la fameuse team de super-vilains.

Spider-Man ©Marvel Comics

Un univers étendu encore mystérieux

Récemment, le Président de Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, évoquait justement auprès de The Playlist ce grand saut vers un univers étendu. Il confirmait à cette occasion qu'un plan avait été mis en place et que la prochaine aventure de l'Homme-Araignée allait permettre d'en savoir plus. Le film arrivera sur nos écrans le 15 décembre prochain, alors que Venom : Let There Be Carnage sortira avant, le 15 septembre. On imagine alors que la responsabilité d'inaugurer l'univers étendu sera confiée au premier plutôt qu'à ce dernier.

Andy Serkis a d'ailleurs déjà précisé que Venom évoluait (pour le moment ?) en autonomie, sans avoir conscience qu'il existait d'autres personnages de comics autour de lui. Bref, ce faisceau d'indices laisse penser que la prochaine aventure d'Eddie Brock ne va pas faire faire un pas en avant significatif au Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Le studio a beau essayé de noyer le poisson, une confrontation entre Spider-Man et Venom tombe tellement sous le sens qu'un refus de la mettre en place serait vécu comme une déception chez les fans.