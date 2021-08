Venom 2 : un Carnage intenable dans la nouvelle bande-annonce

Trois mois après une première bande-annonce, "Venom : Let There Be Carnage" revient dans une nouvelle qui met largement en avant le méchant incarné par Woody Harrelson et qui révèle des nombreuses images inédites.

Venom 2 : une suite au succès de 2018

Pendant que Spider-Man est allé voir si l'herbe était plus verte du côté du MCU, Sony développe un univers étendu avec des figures affiliées au super-héros. C'est ainsi qu'a vu le jour le premier Venom, réalisé par Ruben Fleischer. Un film pas spécialement reçu positivement par le public et la presse, mais qui a tout de même engrangé 856 millions de dollars au box-office mondial. La suite, titrée Venom : Let There Be Carnage, est réalisée par Andy Serkis. Tom Hardy continue de tenir le rôle principal en se retrouvant face à Woody Harrelson en Cletus Kasady/Carnage. Le méchant a été introduit lors de la scène post-générique du précédent opus et il va prendre une place centrale dans cette nouvelle intrigue.

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Cletus Kasady fait un carnage dans la nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce du film vient d'être diffusée par Sony et elle met bien en avant son nouveau antagoniste. On peut ainsi voir la rencontre entre Eddie Brock et lui, ainsi que comment ce dernier se fait infecter volontairement grâce à une morsure. L'esprit du personnage est préservé. Que ce soit sous la forme de Cletus ou celle de Carnage, il a l'air de vraiment avoir un problème mental. Sa phase de transformation est d'ailleurs bien montrée et la bande-annonce fait tout pour le mettre en avant au maximum.

On le voit tellement par rapport à la précédente, qu'il en vient à voler vraiment la vedette à son opposant, qui se contente le plus souvent d'être au centre de ressorts comiques pas très inspirés. On se souvient que Venom avait voulu rendre le personnage cool par le biais de l'humour. La suite insiste en ce sens mais ne parvient toujours pas à provoquer l'effet escompté. On notera également que Shriek, incarnée par Naomie Harris, se dévoile davantage, même si on attend de voir comment elle sera utilisée dans l'histoire - la logique voudrait qu'elle soit dans le camp de Carnage.

La sortie du film en France est toujours prévue le 20 octobre prochain.