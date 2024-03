Venom 3 : un titre et une nouvelle date de sortie pour le film avec Tom Hardy

En attendant une bande-annonce qui ne devrait plus tarder, Sony Pictures a dévoilé le titre de "Venom 3" et a annoncé un changement de date qui fera plaisir aux fans.

Une dernière danse pour Venom

Lorsque Venom est arrivé dans les salles en 2018, on ne s'attendait pas à ce que le film avec Tom Hardy soit un tel succès. Pourtant, le long-métrage a rapporté plus de 856 millions de dollars de recettes dans le monde (pour un budget de 100 millions). Un carton plein malgré des retours très négatifs de la presse. Puis, ce ne fut pas beaucoup plus glorieux avec la suite Venom : Let There Be Carnage (2021). Sauf que là encore, les chiffres ont été très bons pour Sony Pictures qui a engrangé plus de 483 millions de dollars de recettes en période de Covid. Résultat, le studio a vite confirmé un Venom 3, qui devrait être la dernière aventure d'Eddie Block.

En effet, Sony Pictures a communiqué (via Deadline) le titre officiel de ce troisième opus. Oubliez Venom 3. Désormais, il faudra l'appeler Venom: The Last Dance. Un titre très évocateur qui renvoie à "un dernier tour de piste", et donc à une dernière aventure pour Eddie et son symbiote. Bien sûr, en cas de succès important, le studio pourrait toujours trouver un moyen de relancer la machine avec un quatrième film. Mais pour le moment, rien n'a été déclaré à ce sujet.

Venom 3 sortira plus tôt que prévu

Par contre, la bonne nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience ce Venom: The Last Dance, c'est qu'il faudra attendre un peu moins que prévu pour voir le blockbuster. Rappelons que le film avait été repoussé de plusieurs mois, passant de juillet à novembre 2024. Sony Pictures a finalement opté pour autre date, deux semaines plus tôt, le 25 octobre aux États-Unis. En France, le long-métrage devrait être proposé dans les salles le 23 octobre.

Avant Venom 3, un autre film super-héroïque de Sony Pictures est prévu avec Kraven le Chasseur, toujours daté au 28 août 2024. Espérons que celui-ci permettra de faire oublier l'échec de Madame Web, et ouvrira correctement à la dernière danse de Venom...