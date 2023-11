Venom 3 : le film avec Tom Hardy est repoussé de plusieurs mois

En développement depuis 2021, "Venom 3" ne sortira pas à la date prévue. Le film avec Tom Hardy est repoussé de plusieurs mois pour une sortie désormais prévue dans un an.

Rendez-vous dans un an pour Venom 3

Sony Pictures n'avait pas tardé à annoncer le développement de Venom 3, seulement quelques semaines après la sortie de Venom 2 (dans les salles le 20 octobre 2021). Il faut dire qu'avec plus de 500 millions de dollars de recettes récoltées dans le monde, et ce, en période de pandémie, le studio pouvait être plutôt rassuré. Il y aura donc bien une troisième aventure pour Eddie Brock, toujours incarné par Tom Hardy.

Mais deux ans après l'officialisation, on n'a pas encore vu grand-chose de Venom 3, si ce n'est une photo énigmatique postée par Tom Hardy. Le projet reste bien vivant, mais simplement retardé par la grève des acteurs et des actrices. Une grève qui vient de se terminer et qui va permettre au tournage du film d'avancer. Cependant, Sony a été obligé de changer ses plans et de revoir son calendrier des sorties.

Ainsi, on apprend que la sortie est décalée au 8 novembre 2024 aux États-Unis. Et donc probablement le 6 novembre en France. Initialement, Venom 3 devait sortir le 10 juillet en France.

Eddie Brock passe après Kraven

Un décalage de cinq mois donc pour ce troisième volet. La période pourrait cependant être propice au film puisque c'était déjà à l'automne que le premier Venom (10 octobre 2018) avait cartonné avec plus de 856 millions de dollars de recettes au box-office mondial. De plus, cela place Venom 3 après un autre long-métrage lié à l'univers Marvel : Kraven le Chasseur, prévu pour le 28 août 2024. En plus d'être le premier film Marvel/Sony R-Rated, il s'agira d'introduire un nouvel ennemi de Spider-Man, après donc Venom et Morbius. On peut également s'attendre à ce que Kraven le Chasseur fasse un lien avec Venom 3, avec éventuellement une apparition d'Eddie Brock dans une scène post-générique.

Tout cela reste de la supposition pour le moment. On sait au moins qu'on pourra découvrir Venom 3 dans pile-poil un an maintenant. En plus de Tom Hardy, il y aura au casting Juno Temple et Chiwetel Ejiofor, tandis que Kelly Marcel se charge de la réalisation.