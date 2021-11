Venom : découvrez les origines de son nom

Il a l'un des noms les plus emblématiques de l'univers Marvel Comics. Pourtant, l'origine du nom Venom n'a rien d'exceptionnel. Découvrez d'où vient le nom du symbiote le plus culte de tout l'univers Marvel.

Venom 2 cartonne actuellement au cinéma

En 1984, Todd McFarlane et David Michelinie créent un tout nouveau personnage : le terrifiant Venom. Sa toute première apparition remonte au superbe crossover Secret Wars, dans lequel il n'est encore qu'un « costume alien ». Il faut ensuite attendre 1988 pour voir le symbiote Venom faire sa première apparition sur la planète Terre sous la forme qu'on lui connaît. C'est à cette époque là qu'il fait la rencontre d'Eddie Brock, son hôte de prédilection.

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom ©Sony Pictures

Au cinéma, le personnage est apparu à trois reprises. La première fois en 2007 dans Spider-Man 3 sous les traits de Topher Grace. Il a ensuite fallu attendre 2018 pour voir le personnage revenir sur le devant de la scène dans son propre film, sobrement intitulé Venom. Porté par Tom Hardy, le long-métrage a rapporté plus de 856 millions de dollars de recettes au box-office. Un score au dessus des espérances qui pousse Sony à produire une suite, Venom : Let There Be Carnage, sortie le 20 octobre dernier. Cette suite, mise en scène par Andy Serkis, fait un excellent démarrage au box-office, puisque elle a déjà rapporté plus de 397 millions de dollars de recettes.

D'où vient son nom ?

Il est certainement l'un des personnages les plus cools de tout Marvel Comics, notamment grâce à son nom iconique. Mais au fait, d'où vient le nom de Venom ?

Pour entendre pour la première fois cette appellation si particulière, il faut remonter au magazine The Amazing Spider-Man #300. C'est dans cet épisode qu'il est révélé qu'Eddie Brock est un ancien journaliste du Daily Globe, un journal rival du Daily Bugle où travaille Peter Parker. Cherchant à se faire un nom, Eddie Brock utilise une fausse source qui l'amène à incriminer un innocent pour une série de meurtres. Spider-Man attrape évidemment le véritable tueur, ce qui discrédite la parole et la légitimité d'Eddie Brock. Ce dernier se fait donc licencier de son poste, et blâme Spider-Man pour cet affront. Une histoire globalement reprise par Sam Raimi dans Spider-Man 3.

Venom ©Marvel Comics

Mais l'histoire, dans les comics, ne s'arrête pas là. Incapable de retrouver du travail, Eddie est contraint d'écrire des articles dans des tabloïds. Une nouvelle formation qui lui donnait l'impression d'écrire du « venin » ("venom" en anglais) en permanence. Jetant ainsi les bases de son futur pseudonyme. À cette même époque, son épouse décide de le quitter (comme c'est un peu raconté dans Venom) et il apprend qu'il est en phase terminale d'un cancer. Convaincu que le monde entier en a contre lui, il se rend dans une église et envisage de se suicider. C'est à ce moment là qu'il croise la route de Venom, récemment abandonné par Spider-Man dans cette même église. Une histoire encore une fois reprise dans Spider-Man 3. Venom et Eddie décident alors de s'associer, ayant une haine commune envers le tisseur.

Réalisant qu'ils ont besoin d'un nom reconnaissable, les deux compères décident alors de prendre le surnom de Venom, sur la proposition d'Eddie Brock. Et voilà pour la petite histoire de la naissance de Venom et de son nom emblématique ! En tout cas, Venom : Let There Be Carnage est toujours au cinéma, l'occasion de rencontrer le pire ennemi du symbiote : Carnage !