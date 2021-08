Venom : Tom Hardy a dû se faire opérer après le tournage

Tom Hardy se souviendra du tournage de "Venom" puisqu'il a été obligé de passer à deux reprises sur le billard pour se soigner à la suite d'un accident. Il n'a d'ailleurs pas pu se reposer bien longtemps car les prises de vue du second opus sont arrivées rapidement.

Venom : une déception mais un succès financier

Sony a décidé d'inaugurer son univers étendu autour de Spider-Man avec Venom. Un méchant culte dans les comics, qui est devenu un anti-héros pour les besoins de ce projet. Le rôle est revenu à Tom Hardy, devant la caméra de Ruben Fleischer. Accueilli avec d'énormes réserves par le public, le film a tout de même effectué une carrière pimpante dans les salles avec un box-office mondial qui grimpe à 856 millions de dollars. Qu'importe les retours mitigés, Sony retient cette donnée financière et n'a pas tardé à se lancer dans une suite. Venom : Let There Be Carnage est réalisé par Andy Serkis, avec Woody Harrelson qui va s'opposer à Eddie Brock en Cletus Kasady/Carnage. Ce dernier a déjà été introduit à la fin du premier volet, laissant ainsi peu de doute quant au fait qu'une suite serait mise en chantier.

Venom ©Sony Pictures Releasing

Venom racontait comment le journaliste Eddie Brock était contaminé par le symbiote et devait composer avec son alter-ego aux dents acérées. Le film ne trouvait pas le bon équilibre entre un humour pensé comme cool et une ambiance un peu sombre (mais pas trop non plus, pour respecter le PG-13).

Un tournage intense pour Tom Hardy

Alors qu'on attend la sortie de la suite le 20 octobre prochain en France (elle vient d'être décalée au 15 octobre aux États-Unis à la place du 24 septembre), Tom Hardy est revenu chez Esquire sur le tournage de Venom en révélant qu'il avait donné de sa personne. Un accident est survenu durant les prises de vue, entraînant une blessure aux genoux. Il a tout de même continué de tenir son rôle jusqu'au bout, en serrant les dents. Ce n'est qu'après la fin de la production qu'il a pu se faire opérer.

Pour se rendre compte des dégâts, il faut comprendre qu'il a été obligé de subir deux opérations. Tout est allé très vite puisqu'il n'a eu que huit semaines de repos avant de repartir au charbon pour filmer Venom : Let There Be Carnage. À ce qu'il dit, il a eu le temps de se remettre en bonne condition physique et a pu assurer sur cette suite. Elle lui tenait tellement à coeur qu'il s'est d'ailleurs impliqué dans le conception du scénario.