Vermines : un teaser terrifiant pour le film d'horreur français avec des araignées

"Vermines", le film d'horreur français avec des araignées, s'annonce effrayant ! Un premier teaser très prometteur a été dévoilé. Le film sortira dans les salles le 27 décembre.

Le film d'horreur de fin d'année sera français

La fin d'année s'annonce terrifiante ! Le 27 décembre 2023, le public français pourra découvrir Vermines, un film d'horreur français très prometteur. Réalisé par Sébastien Vaniček, le film a déjà fait le buzz aux États-Unis. Et quand on voit de quoi il s'agit, on comprend un peu mieux.

Vermines, c'est l'histoire de Kaleb, qui habite dans un immeuble de banlieue. Passionné par les animaux et les insectes, il ramène un jour chez lui une araignée vénéneuse. Sauf que l'animal s'échappe et va rapidement se multiplier dans tous les recoins de l'immeuble. De plus, pour survivre, elle est capable de s'adapter aux prédateurs de son environnement et d'augmenter par dix sa taille au fil des naissances...

Théo Christine - Vermines ©Tandem

En peu de temps, des centaines d'araignées vont donc infester l'immeuble et s'attaquer aux habitants, pris au piège par une quarantaine décrétée par la police.

Un premier teaser angoissant pour Vermines

Déjà le résumé du film était intrigant. L'idée de la quarantaine et de l'enfermement rappelle REC et renforce le côté angoissant. Mais alors ses premières images ne font que renforcer notre intérêt pour Vermines. Il ne s'agit pour l'instant que d'un teaser (vidéo en une d'article), sans dialogue, mais avec une mise en tension efficace. Au fil des plans, voir les araignées se multiplier devient de plus en plus inquiétant, et alors au moment des attaques...

Là où Vermines fait fort, c'est qu'il ne tombe pas dans le ridicule et le grotesque façon Arac Attack (2002), la comédie d'horreur avec Scarlett Johansson. L'ambiance est ici bien plus réaliste et on se demande vraiment comment Sébastien Vaniček s'y est pris pour diriger tout cela. Car d'après ce qu'on sait, le réalisateur a utilisé de vraies araignées et limité les effets spéciaux pour plus de réalisme.

En tout cas, ce premier teaser fait son effet ! Rappelons enfin, qu'outre les araignées, on verra dans les rôles principaux de Vermines Théo Christine, Finnegan Oldfield, Jérôme Niel, Sofia Lesaffre et Lisa Nyarko. Rendez-vous le 27 décembre pour frissonner dans les salles. Un film évidemment déconseillé aux arachnophobes.