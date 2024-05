Viggo Mortensen de retour dans la peau d’Aragorn en 2026 ?

Alors que de nouveaux films dans l’univers du "Seigneur des anneaux" sont en préparation – dont "The Hunt for Gollum" – Viggo Mortensen s’est exprimé sur son possible retour dans le rôle d’Aragorn.

Aragorn, rôle culte pour Viggo Mortensen

Si Viggo Mortensen a exploré différents registres au cours de sa carrière, son rôle d’Aragorn dans Le Seigneur des anneaux reste sans doute le plus iconique de sa filmographie. L’acteur américano-danois a interprété celui qui est l’un des personnages les plus importants de l’univers de J.R.R. Tolkien dans la trilogie de Peter Jackson sortie de 2001 à 2003. Cela fait donc désormais vingt-et-un ans que Viggo Mortensen n’a plus rejoué le roi du Gondor et de l’Arnor. Si Peter Jackson est retourné depuis en Terre du Milieu pour la trilogie Le Hobbit, Aragorn n’y apparaissait pas. Toutefois, le comédien n’en a peut-être pas fini avec ce personnage si culte.

L’acteur prêt à rejouer le personnage à certaines conditions

Après Falling, Viggo Mortensen a récemment réalisé son deuxième long-métrage, Jusqu’au bout du monde. Il en fait actuellement la promotion. Pour cela, il a notamment accordé une interview à la version britannique de GQ. Le magazine en a profité pour lui demander s’il était prêt à rejouer Aragorn dans le futur The Hunt for Gollum. Et l’acteur a expliqué qu’il était effectivement partant si cela était justifié pour son personnage d’y apparaître :

Je ne sais pas exactement ce que l’histoire de ce film sera, je n’ai rien entendu à ce sujet. Peut-être que j’en entendrai parler plus tard. J’aime jouer ce personnage. J’ai beaucoup appris en le jouant. Et j’ai vraiment aimé le faire. Je ne le ferais que si ça marchait avec l’âge que j’ai maintenant. Et seulement si cela marchait pour le personnage. Ce serait idiot de le faire autrement.

Âgé désormais de 65 ans, Viggo Mortensen se demande donc s’il pourra rejouer Aragorn. Et si le personnage aura une place justifiée dans l’intrigue de The Hunt for Gollum. Mais si tel est le cas, on pourrait donc le revoir incarner le descendant d’Isildur.

Que racontera The Hunt for Gollum ?

Pour rappel, The Hunt for Gollum fait partie des nouveaux films dans l’univers du Seigneur des anneaux en préparation. C’est Andy Serkis qui réalisera ce long-métrage en plus de rejouer le personnage principal. L’intrigue du film pourrait se dérouler au moment où Gandalf charge Aragorn de trouver Gollum pour lui poser des questions sur l’Anneau Unique. Le film est prévu pour 2026. Avant cela, le film d’animation The War of the Rohirrim arrivera dans les salles françaises le 11 décembre 2024. De son côté, en attendant de peut-être se replonger dans l’univers créé par J.R.R. Tolkien, Viggo Mortensen est de retour au cinéma avec Jusqu’au bout du monde. Le film qu’il a réalisé et dont il est l’une des stars est sorti le 1er mai dernier en France.