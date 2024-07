"Ce ne sont généralement pas des bons films" : Viggo Mortensen tacle les grandes franchises de cinéma

L'acteur et réalisateur Viggo Mortensen a récemment donné son sentiment sur les films de franchises. Et celui qui s'est révélé au monde entier dans la trilogie "Le Seigneur des anneaux" a un avis très tranché...

Viggo Mortensen exigeant

Venant de sa majesté Aragorn elle-même, le commentaire devrait résonner très fort auprès du public de cinéma. L'acteur et réalisateur Viggo Mortensen, qui a présenté cette année son joli western The Dead don't hurt, s'est récemment confié en longueur dans les colonnes de Vanity Fair. À cette occasion, il a expliqué pourquoi on ne l'avait pas revu dans un film de franchise depuis la trilogie Le Seigneur des anneaux réalisée par Peter Jackson. Interprète du "Rôdeur" Aragorn, un des personnages principaux de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien, ce rôle lui avait alors apporté une reconnaissance, populaire mondiale.

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi ©New Line Cinema

"Je cherche simplement des bonnes histoires"

Mais effectivement, 21 ans après Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, devenu l'acteur fétiche de David Cronenberg avec des performances qui le consacrent sur le plan critique, on l'a surtout vu dans un registre dramatique et dans des productions du cinéma indépendant. Viggo Mortensen, par ailleurs musicien, poète, peintre et photographe, scénariste et producteur, est un créateur pluridisciplinaire et assume pleinement sa sensibilité artistique. Ce pourquoi il se montre critique vis-à-vis du cinéma dit de "franchises".

Je ne recherche pas ou évite un genre en particulier, ou une catégorie de budget en particulier. Je cherche simplement des bonnes histoires. Ça ne compte pas vraiment pour moi quel est le genre, le budget, ou qui produit. Je ne ferai jamais un film parce qu'untel ou une telle le réaliserait. Tout est à propos de l'histoire. Et si je pense que je corresponds pour le personnage, c'est ce qui est prioritaire. Ça vaut pour les franchises. Si on me propose un film comme ça , le troisième ou le neuvième rôle, et que je pense que c'est un super personnage et que je peux apporter quelque chose, je le fais. Je n'ai aucune opposition de principe. Mais généralement ils ne sont pas bons. À mon avis, je pense que souvent ils ne sont pas bien écrits. Ils sont prévisibles. Bien sûr, il peut toujours y avoir la situation où je n'aurais plus d'argent...

Cependant, Viggo Mortensen n'a pas exclu de revenir à ce genre de cinéma. Puisqu'à la question de savoir s'il pourrait reprendre son rôle dans le prochain film Le Seigneur des anneaux : La Chasse à Gollum, prévu pour 2026, il a laissé toutes les options ouvertes... à condition que le script soit bon !