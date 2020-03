Vin Diesel dévoile sa scène préférée de toute sa carrière

L'acteur Vin Diesel, vient de dévoiler quelle était sa scène préférée dans sa carrière. Sans surprise, elle est issue de la saga « Fast and Furious », dont le dernier opus a d'ailleurs été déplacé à cause du coronavirus.

Vin Diesel est un énorme fan de la franchise Fast and Furious. Ce n'est plus une surprise pour personne. Tandis que Fast and Furious 9 a été déplacé à avril 2021 à cause du coronavirus, Vin Diesel a dévoilé sa scène préférée. Évidemment, il s'agit d'une séquence de la franchise Fast and Furious.

Un final grandiose

Lors d'une interview avec NME, l'acteur Vin Diesel a révélé qu'elle était la scène préférée de sa carrière. En 26 ans de carrière, il a participé à de nombreux films, de tous les horizons. Mais son rôle le plus emblématique demeure certainement Dominic Toretto, le héros de la saga Fast and Furious. Et ça tombe bien car c'est un rôle qu'il adore. C'est d'ailleurs à travers ce personnage qu'il a tourné la scène préférée de sa carrière, à l'occasion de Fast and Furious 7.

Cet épisode, réalisé par James Wan, est marqué par la terrible tragédie du décès de Paul Walker. Le cinéaste n'a pas hésité à lui rendre hommage à travers une séquence finale forte en émotions, où le personnage de Dom, et accessoirement le public, font leurs adieux à Paul Walker. Et c'est la séquence préférée de Vin Diesel :

Ce fut un moment très difficile. Mais il y avait un certain réconfort puisque nous avons pu protéger le personnage et Paul. Aucun producteur n'a voulu se servir de sa disparition pour créer une intrigue dans le film suivant. Nous avons fait quelque chose de beau et de chic. C'est peut-être le meilleur moment de l'histoire du cinéma. Pas seulement de ma carrière mais de toute l'histoire du cinéma. Tout le monde a pleuré, tous les hommes de la planète ont pleuré ensemble pour la première fois.

C'est vrai que c'était une scène très touchante, aidée par la chanson See you again de Wiz Khalifa. Une séquence très réussie, tout en finesse, pour dire adieu à Paul Walker. Franchement bravo à James Wan. Sorti en 2015, Fast and Furious 7 est l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise, que ce soit par les fans ou les critiques. Le long-métrage a d'ailleurs rapporté plus de 1,5 milliard de dollars de recettes, se plaçant comme l'opus le plus rentable de la franchise.