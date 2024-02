Vincent Lindon va jouer "le rôle de sa vie" en 2025 : ce projet fou annoncé

On apprend via une phrase mentionnée dans le portrait de Vincent Lindon dans Le Monde que le comédien incarnera Jean Valjean dans la nouvelle adaptation des Misérables signée Fred Cavayé qui entrera en tournage à la fin de l'année 2024.

Les Misérables : le gros projet français de 2025

Ces dernières années en France, la tendance est aux adaptations ambitieuses des grands classiques de la littérature française. Ainsi, après le dyptique Les Trois Mousquetaires mis en scène par Martin Bourboulon, c'est une autre célèbre adaptation d'Alexandre Dumas qui arrivera sur nos écrans l'été prochain : Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney en tête d'affiche. Ces trois véritables blockbusters ont été produits par Pathé. Mais en 2025, le studio aura de la concurrence avec l'arrivée d'un autre ambitieux projet au budget solide, basé sur un des plus célèbres romans de la littérature française : Les Misérables de Victor Hugo.

Déjà adapté à maintes reprises, et sous diverses formes, sur nos écrans, cette nouvelle adaptation cinématographique du chef-d'œuvre de Victor Hugo sera réalisée par Fred Cavayé. Doté d'un budget de 30 millions d'euros, le film est produit par Studiocanal. D'après les premières informations dévoilées par le réalisateur il y a quelques jours, ce dernier souhaite aborder des aspects du roman de Victor Hugo qui n'ont "jamais été adaptés à l'écran". Il a déclaré qu'il souhaitait notamment mettre l'accent sur les personnages féminins de l'œuvre, comme Fantine, Cosette et Éponine.

Vincent Lindon sera Jean Valjean

Alors qu'aucune information n'avait pour l'instant été dévoilée, Le Monde affirme dans son portrait consacré au comédien en date du 16 février dernier, que c'est Vincent Lindon qui a été choisi pour incarner Jean Valjean.

Pour rappel, Jean Valjean est le protagoniste principal du roman Les Misérables. Son histoire débute alors qu'il est condamné à dix-neuf ans de travaux forcés pour avoir volé un pain afin de nourrir sa famille. Sa vie est marquée par cette injustice et la stigmatisation qui l'accompagne en tant que forçat. Après sa libération, la rencontre avec l'évêque Myriel est un tournant décisif : malgré un nouveau vol, l'évêque lui offre miséricorde et lui donne la chance de refaire sa vie. Inspiré par cet acte de bonté, Valjean décide de se racheter.

Sous une nouvelle identité, Monsieur Madeleine, il devient un homme d'affaires prospère et le maire bienveillant de Montreuil-sur-Mer. Tout au long du roman, il lutte pour échapper à son passé, poursuivi par l'inspecteur Javert, symbole de l'implacable justice de l'époque. Jean Valjean est aussi un personnage profondément altruiste, dévoué à la protection et au bien-être de Cosette, la fille de Fantine, qu'il adopte. Sa complexité en fait un héros tragique et emblématique, luttant contre les injustices sociales de la France post-révolutionnaire.

Dans le portrait du Monde, il est mentionné que Jean Valjean est la "référence ultime" de Vincent Lindon, et qu'il s'agira du "rôle de sa vie". Comme le rappelle le journal, le comédien avait déclaré, en 2020, qu'il proposait de promulguer la "loi Jean Valjean", pour aider les personnes dans le besoin.

Vincent Lindon succèdera donc à toute une lignée d'acteurs célèbres qui ont interprété le personnage avant lui. Parmi eux, on peut citer Gérard Depardieu, Lino Ventura, Jean Gabin, Liam Neeson ou encore Hugh Jackman.

Les Misérables devrait entrer en tournage à la fin de l'année 2024, pour une sortie courant 2025.