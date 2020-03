Violet Evergarden : Netflix annonce la date de diffusion du film d’animation

Vous avez aimé ? Partagez :

Intitulé « Violet Evergarden : Éternité et la Poupée de souvenirs automatiques », le film avait pu connaitre une sortie surprise dans certaines salles françaises le 15 janvier dernier. Pour ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de visionner le long-métrage, ils disposeront d’une second chance puisqu’il intégrera le catalogue Netflix à partir du 2 avril.

A l’origine, Violet Evergarden est un light novel écrit par Kana Akatsuki et illustré par Akiko Takase. Par la suite, il va connaître une adaptation télévisée produite par le studio Kyoto Animation et diffusée en 2018 . Cependant, quelle est l’histoire ? Le récit se déroule autour d’une jeune fille qui effectue le métier de « poupées de souvenirs automatiques ». En effet, Violet est chargée de rédiger des lettres pour ceux qui ne savent pas écrire ou maîtrisent mal l’écrit. Le but étant de retranscrire la parole et les sentiments des gens. Toutefois, Violet possède un lourd passé, puisqu’elle était une soldat et était une machine de guerre sans pitié. Son nouveau métier lui permet donc de se recoller à la société, ce qu’elle fait avec grande difficulté. Malgré tout, ce travail va l’aider à lui faire comprendre les derniers mots d’un être cher qui a disparu mais qui résonnent toujours dans son cœur.

Le film d’animation Violet Evergarden : Éternité et la Poupée de souvenirs automatiques est une histoire parallèle tirée du second light novel de la saga puisque, ici, Violet travaille comme enseignante dans une école de filles réservée aux enfants de bonne famille. Elle tentera de venir en aide à Isabella York envoyée de force par son père dans cet établissement. Pour ne pas changer, c’est la même équipe technique de la série qui est en charge du long-métrage. Ainsi, le film est toujours supervisé par Taichi Ishidate et réalisé par Haruka Fujita. Quant au chara-désign, il est conçu par la dessinatrice Akiko Takase déjà à l’oeuvre sur les light novels de la saga.

Le dernier film de Kyoto Animation

Le 18 juillet 2019, le studio japonais est victime d’un incendie criminel qui fait 36 morts. Ironie tragique du sort : la production du film Violet Evergarden s’était terminée la veille ! A la base, le film ne devait sortir qu’en VOD en France. Il aura pourtant fallu les efforts du distributeur Eurozoom, en soutien à Kyoto Animation, pour que le film bénéficie d’une sortie en salles le 15 janvier 2020 dans le cadre de séances événements. Une bonne de façon de rendre hommage aux victimes dont les noms sont mentionnés au générique de fin.

Mais forcément, le film n’a pas pu bénéficier d’une grande visibilité avec ces séances spéciales. Heureusement, on peut compter sur Netflix pour permettre à un plus grand public de le découvre. Le service de streaming a récupéré le film et annonce une diffusion prochainement, le 2 avril prochain. Du moins, du côté des Etats-Unis. Mais on s’attend à ce que la diffusion soit mondiale, et donc aussi en France, à cette date.