Non ça n'est pas Marlon Brando sur ces images du biopic Waltzing with Brando

Adapté du livre de Bernard Judge, "Waltzing with Brando" nous fera suivre une partie de la vie de Marlon Brando. Un premier trailer du long-métrage vient d’être partagé et la transformation de Billy Zane dans la peau de l'acteur du Parrain est tout simplement bluffante.

Le rêve polynésien de Marlon Brando revisité dans Waltzing with Brando

Avec Waltzing with Brando, l’une des plus grandes légendes de l’histoire du cinéma va avoir droit à son biopic. Le film se déroulera entre 1969 et 1974. Il s’intéressera à deux aspects de la vie de Marlon Brando durant cette période. L’histoire se concentrera surtout sur sa décision d’acheter une île à Tahiti et d’y construire un hôtel-village respectueux de l’environnement, mais nous fera aussi suivre sa préparation au tournage des films Le Parrain et Le Dernier Tango à Paris.

Le long-métrage est adapté du livre Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti. Celui-ci a été écrit par Bernard Judge, l’architecte ayant aidé le comédien à concrétiser son projet d’hôtel-village sur Tetiaora, son île à Tahiti. Pour incarner Marlon Brando, Billy Zane a été choisi. Il y a quelques jours, une photo montrant la ressemblance hallucinante entre les deux hommes a été partagée. Désormais, le film se dévoile un peu plus à travers un premier trailer.

L’acteur tente de concrétiser son projet dans la bande-annonce du film

Le trailer de Waltzing with Brando tease les difficultés rencontrées par le célèbre acteur à concrétiser son projet sur Tetiaora. L’acteur et Bernard Judge doivent notamment trouver un moyen d’apporter de l’eau potable sur l’île. Le film devrait donc nous faire suivre l’évolution du projet jusqu’à sa concrétisation. En parallèle, le trailer nous montre aussi l’acteur en costume de Don Corleone sur le tournage du cultissime Le Parrain.

La bande-annonce montre une nouvelle fois la ressemblance frappante entre Billy Zane et Marlon Brando. Le trailer nous apprend également que l’équipe créative du film a choisi un angle original pour raconter cette histoire. Car le long-métrage se présente comme une comédie.

Le long-métrage sera dévoilé l’année prochaine

Aux côtés de Billy Zane, Jon Heder incarne Bernard Judge dans Waltzing with Brando. La distribution du film compte aussi Richard Dreyfuss, Tia Carrere ou encore Camille Razat, l’interprète de Camille dans Emily in Paris.

Waltzing with Brando sortira dans les cinémas en 2025. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie plus précise.