Warfare est "le film de combat le plus authentique et réaliste jamais fait"

Des journalistes ayant découvert "Warfare" viennent de partager leur avis sur le long-métrage d'Alex Garland. Et ils sont unanimes : celui-ci est l’un des meilleurs films de guerre.

Warfare, un récit en temps réel basé sur une histoire vraie

Après avoir réalisé Civil War, qui a fait grand bruit à sa sortie en 2024, Alex Garland a rapidement enchaîné avec son nouveau film, Warfare, qui sortira cette année. Celui-ci s’intéresse à des soldats américains qui se font attaquer dans un pays du Moyen-Orient, et doivent donc lutter pour survivre. Il y a peu, nous vous expliquions que ce long-métrage s’annonçait fou.

D’abord, son histoire est tirée d’une expérience qui est véritablement arrivée à l’ancien Navy SEAL Ray Mendoza, qui a co-écrit et co-réalisé Warfare avec Alex Garland. Il a inclus dans l’intrigue du film tous les détails de sa véritable expérience dont il a pu se souvenir. Et Alex Garland a choisi de nous faire suivre les événements du film en temps réel. L’expérience devrait donc être particulièrement réaliste. Et les premiers avis sur le long-métrage le confirment.

Une expérience immersive pour dénoncer la brutalité de la guerre

Warfare sortira dans un peu moins d’un mois aux États-Unis. Avant que les spectateurs ne puissent le découvrir dans les salles, des journalistes l’ont vu lors d’une projection dédiée à la presse. Et ils ont ensuite enchainé les compliments envers le film sur les réseaux sociaux. Beaucoup saluent la capacité du film à nous plonger dans son récit. Erik Davis le qualifie par exemple d’« incroyablement immersif ». Matt Neglia assure aussi que « peu de films arrivent à ce niveau d’immersion ».

WARFARE thrusts viewers directly into the heart of combat, delivering a real-time intense experience that few films can match for sheer immersion. Agony, precision, disorientation, chaos, violence, and bravery unfold in relentless succession, as Alex Garland and Ray Mendoza craft… pic.twitter.com/yMcDDCvhEb — Matt Neglia @SXSW (@NextBestPicture) March 14, 2025

En plus de décrire Warfare comme « l’un des films de guerre les plus immersifs et viscéraux » qu’elle ait pu voir, Perri Nemiroff affirme aussi qu’il s’agit d’un des longs-métrages « qui romance le moins la guerre ». Zach Pope acquiesce. Il parle d’un film qui « enlève toute forme de spectacle et ne montre que le caractère brut de la guerre ». Le terme « brut » est aussi repris par Tomris Laffly et David Gonzalez pour décrire le film.

L’un des meilleurs films de guerre ?

De nombreux journalistes mettent aussi en avant la qualité du sound design, qui tient un rôle important dans le film. Et ils saluent les performances des acteurs qui portent le long-métrage. Avec toutes ces qualités, celui-ci est présenté comme l’un des meilleurs de l’année. Et l’un des plus réussis du genre. Tony Mosello est même formel : selon lui, Warfare est « sans aucun doute le film de combat le plus authentique et réaliste jamais fait ».

WARFARE is visceral, exhilarating, and intense; it’s an all-out-assault on the senses! Unquestionably the most authentic and realistic combat film ever made, this DEMANDS to be experienced on the big screen! The sound design team better win all of the awards next year @A24 pic.twitter.com/9pNxPviiob — Tony Mosello (@MoselloATC) March 14, 2025

Pour vivre cette expérience particulièrement intense, les spectateurs américains pourront se rendre dans les salles dans quelques semaines. Warfare sortira le 11 avril prochain aux États-Unis. En revanche, il n’a toujours pas de date de sortie en France. On espère que cela changera bientôt.