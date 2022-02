Wasabi : des scènes du film ont été tournées sans autorisation

Comédie d'action portée Jean Reno, "Wasabi" a dû passer par un tournage un peu mouvementé avec des fans envahissants et des procédures interminables pour pouvoir tourner en toute légalité.

Wasabi, une comédie d'action signée Luc Besson

En fin d'année 2001 sortait sur les écrans français Wasabi. Un titre original à l'époque puisqu'il fait référence à la fameuse pâte piquante japonaise qui n'était, au début des années 2000, pas si connue. Pas étonnant alors de voir, durant le film, Hubert Fiorentini (Jean Reno) questionner son ami Momo (Michel Muller) sur cet aliment vert, et en gober à pleine bouche sans sourciller. Car bien que Wasabi soit une comédie, l'inspecteur Hubert n'est pas venu au Japon pour plaisanter.

Wasabi ©EuropaCorp Distribution

Après avoir appris que son ancien amour Miko est décédée, il ne tarde pas à comprendre qu'elle a été assassinée. Il va alors mener son enquête et devra en même temps protéger la jeune Yumi (Ryōko Hirosue), bientôt 20 ans, et qui s'avère être sa fille. Un secret gardé par Miko jusqu'à sa mort et qu'il ne doit pas révéler à Yumi. S'en suit une aventure amusante avec Jean Reno en flic violent et bourru qui frappe avant de poser ses questions. Le tout est fait avec un ton assez burlesque et des bonnes répliques faisant de Wasabi une comédie d'action typique de Luc Besson, qui produit et signe le scénario du film. Une recette efficace qui aura permis d'attirer à l'époque plus d'1,2 millions de spectateurs.

Un tournage en cachette

Co-produit par EuropaCorp, le film a bénéficié d'un budget solide avec plus de 15 millions d'euros. Pour autant, le tournage ne s'est pas déroulé de la manière la plus pro qu'il soit. En effet, pour pouvoir tourner au Japon, la production devait demander une autorisation de filmer à chaque commerçant et propriétaire disposant d'une parcelle de terrain. Une procédure différente de la France mais tout à fait normale au Japon. Sauf que cela n'arrangeait pas particulièrement la production de Wasabi tant la démarche s'avère fastidieuse. Résultat, le réalisateur Gérard Krawczyk ne s'est pas embarrassé avec de la paperasse et a tourné certains plans sans aucune autorisation.

De plus, avec Jean Reno et la star japonaise Ryoko Hirosue au casting, il était difficile de contenir les fans. Le tournage était souvent pris d'assaut et là encore l'équipe n'a pas eu d'autres choix que de tourner des plans à la sauvette. D'ailleurs, en étant attentif, on peut parfois remarquer en arrière-plan que des passants reconnaissent Jean Reno sans savoir qu'un film est en train de se tourner. Au final, malgré cette petite "illégalité" pour filmer, le tournage de Wasabi a pu aller à son terme sans problème.