Watch Dogs : l'adaptation du jeu vidéo entre en tournage avec un Français à la réalisation

En projet depuis longtemps, l'adaptation du jeu vidéo "Watch Dogs" avance enfin avec le début du tournage annoncé par le réalisateur Mathieu Turi sur ses réseaux sociaux.

Watch Dogs : un jeu ambitieux adapté en film

Développé par les studios d'Ubisoft, Watch Dogs a été lancé en 2014 sur consoles et PC. Le jeu vidéo a convaincu par son gameblay et son monde ouvert, mais aussi sur son univers autour du piratage. En dépit de problèmes techniques au lancement, Watch Dogs a battu des records de ventes pour Ubisoft et permis de lancer une franchise, avec deux autres jeux qui ont suivi depuis. L'univers va continuer de se développer avec un film en live action qui est actuellement en tournage. Si un projet de long-métrage avait déjà été évoqué en 2014, il aura fallu 10 ans pour que la production débute véritablement, avec à la barre un Français !

C'est en effet Mathieu Turi qui est en charge de Watch Dogs. Ce dernier avait fait parler de lui avec son premier long-métrage, Hostile (2018), réalisé avec un petit budget, mais porté par un concept efficace. Après cela, son Méandre (2021) avait aussi des qualités. Et même si son dernier film Gueules noires (2023) ne nous a pas vraiment convaincus, on reste intrigué de voir ce fan de jeu vidéo et de cinéma de genre s'attaquer à un tel projet. Le réalisateur a en tout cas débuté le tournage du film en partageant une photo sur ses réseaux sociaux. Une image qui ne nous dira rien sur le long-métrage, mais qui permet de se rassurer sur l'avancée du projet.

L'histoire et le casting de Watch Dogs

Pour rappel, le jeu Watch Dogs est centré sur Aiden Pearce, un génie de l'informatique hanté par son passé et qui souhaite se venger. Son objectif est de détruire un système corrompu à Chicago, ville où les caméras de surveillance sont omniprésentes. On ne sait pas si le film reprendra exactement la même histoire ou s'il sera question d'un nouveau récit dans le même univers. On sait par contre que l'actrice Sophie Wilde tiendra le rôle principal. Tom Blyth est également au casting.

Enfin, pour Mathieu Turi, un autre projet d'envergure a été annoncé puisqu'il serait impliqué sur l'adaptation du jeu vidéo A Plague Tale : Innocence, cette fois au format série.