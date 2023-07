Watchmen : un nouveau film est en préparation

Près de quinze ans après la sortie du long-métrage de Zack Snyder, DC prépare une nouvelle adaptation de "Watchmen : Les Gardiens". Un film d'animation qui devrait débarquer sur les écrans en 2024.

Un film d'animation basé sur l'univers de Watchmen

En 2009, Zack Snyder s'attaque à la bande dessinée colossale et réputée inadaptable créée par Alan Moore, Dave Gibbons et John Higgins après les tentatives avortées de Terry Gilliam et Darren Aronofsky. Avec Watchmen : Les Gardiens, le réalisateur de 300 s'intéresse à un groupe de super-héros déchu, dont les membres évoluent chacun de leur côté dans une Amérique alternative où Richard Nixon en est à son cinquième mandat après avoir remporté la guerre du Vietnam.

Watchmen : Les Gardiens ©Paramount Pictures France

Alors que l'Horloge de l'Apocalypse annonce une guerre nucléaire imminente entre les États-Unis et l'Union Soviétique, l'un des membres de l'équipe surnommé le Comédien (Jeffrey Dean Morgan) est brutalement assassiné. Son ancien acolyte Rorschach (Jackie Earle Haley) enquête sur ce meurtre, ce qui l'amène à revoir ses anciens partenaires : le Dr. Manhattan (Billy Crudup), le Spectre Soyeux (Malin Akerman), le Hibou (Patrick Wilson) et Ozymandias (Matthew Goode).

S'il n'a pas rencontré le succès escompté au cinéma, Watchmen : Les Gardiens s'est progressivement imposé comme l'un des films de super-héros les plus salués. Après sa sortie, les fans de l'univers ont notamment eu droit au court-métrage d'animation Watchmen : Les Contes du vaisseau noir ainsi qu'à la série Watchmen produite par HBO et pensée par Damon Lindelof, qui prend la forme d'une suite de la BD se déroulant 30 ans après.

Ce samedi 22 juillet 2023, DC a annoncé préparer une nouvelle adaptation de Watchmen à la Comic-Con de San Diego, comme le rapporte Collider. Il s'agit d'un film d'animation destiné au streaming, qui devrait débarquer sur les écrans en 2024. En dehors du fait que le long-métrage sera R-Rated aux États-Unis et s'annonce donc violent, DC n'a dévoilé aucune information supplémentaire. Il est donc impossible de dire si ce projet reprendra l'intrigue de l'oeuvre d'origine ou s'il proposera une histoire inédite.